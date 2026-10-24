Ideš na funkciju? Ostavi glavu kod kuće i koristi onu šefa stranke

Nepisano je pravilo da onaj tko je predložio kadar, ima ga pravo i maknuti, a drugi partner(i) u vlasti to ne osporava. Sad HDZ prvi put ne želi odmah pristati na smjenu Bilandžića
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Malo tko bi znao u široj javnosti nabrojiti imena državnih tajnika. Neki su tamo smješteni u okviru političke trgovine kako bi dobivali plaću od 4000 eura, dok su drugi važna karika u hijerarhiji i zaista rade svoj posao. Ali još nije bilo slučajeva da vladajuća većina visi i zbog nekog državnog tajnika.
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