Za sve koji planiraju put u Austriju, Italiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Francusku, Njemačku, Srbiju, Sloveniju, Veliku Biritaniju i Švicarsku, ovo su mjere kojih se trebaju pridržavati, stoji na stranici koronavirus.hr



Austrija

Od 19. svibnja 2021. osobe koje su cijepljene ili su preboljele COVID-19, mogu ući u Austriju bez obvezujuće karantene.

Potvrde o cijepljenju ili izliječenoj bolesti moraju biti na njemačkom ili engleskom jeziku. Kod osoba koje su cijepljene, od prve doze cjepiva ili jednokratnog cjepiva mora proći najmanje 22 dana, do najviše 3 mjeseca, a nakon druge doze maksimalno 9 mjeseci. Ako se prva doza primila 21. dan nakon preboljenja, moguće je odmah putovati nakon prve doze. Kod oporavljenih je potreban dokaz da infekcija preboljela u posljednjih 6 mjeseci ili nalaz antitijela ne stariji od 3 mjeseca.

Za ostale putnike vrijedi obveza karantene, koja se može prekinuti negativnim testom 5. dan nakon ulaska u Austriju, a za ulazak Austriju potreban je i PCR (ne stariji od 72 sata) ili antigenski brzi test (ne stariji od 48 sati). Ukoliko se prilikom ulaska ne može predočiti test, potrebno se testirati u Austriji u roku od 24 sata.

Negativan test ni u ovom slučaju ne oslobađa od obveze karantene u trajanju od 10 dana, a koja se može prekinuti novim negativnim testom peti dan od dana ulaska (dan ulaska vrijedi kao nulti dan). I dalje je ulazak u Austriju u pravilu moguć samo uz prethodnu online registraciju ili, ukoliko registracija elektronskim putem nije moguća, putem obrasca koji je potrebno imati sa sobom prilikom ulaska u Austriju. Sve iznimke i dodatne informacije su na poveznici.



Bosna i Hercegovina

Više informacija potražite na sljedećim poveznicama. Državljani Republike Hrvatske (s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom), Republike Srbije i Crne Gore za ulazak u Bosnu i Hercegovine ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja. BiH granice su otvorene za sve strane državljane, pod uvjetom da imaju negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

(FBiH)

https://covid19.fmoh.gov.ba/

https://www.zzjzfbih.ba/

(Republika Srpska)

https://www.phi.rs.ba/

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Pages/default.aspx



Crna Gora

Trenutno ne postoje ograničenja za hrvatske državljane prilikom ulaska ili izlaska iz Crne Gore. Iako su 1. lipnja 2020. godine ukinute mjere karantene i samoizolacije uvedene zbog sprječavanja širenja pandemije koronavirusa COVID-19, te je dozvoljen slobodan ulazak hrvatskih državljana u Crnu Goru, zbog velikog broja novooboljelih od virusa COVID-19 u Crnoj Gori, preporučuje se izbjegavanje putovanja koja nisu nužna.

Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijelom teritoriji CG, uključujući i djecu stariju od 5 godina. Više informacija pročitajte na poveznici.



Francuska

Za putnike starije od 11 godina koji dolaze zračnim, morskim ili kopnenim putem na teritorij Francuske Republike iz Republike Hrvatske (kao i iz cijele Europske unije, Andore, Islanda, Lihtenštajna, Kneževine Monako, Norveške, Vatikana, San Marina, Švicarske) na snazi je obaveza predočavanja negativnog nalaza PCR testa ne starijeg od 72 sata.

Ove obveze izuzeti su pogranični radnici, cestovni prijevoznici i stanovnici pograničnih područja u krugu od 30 km od svog prebivališta. Za sve putnike koji dolaze iz Europske unije (uključujući Andoru, Island, Lihtenštajn, Kneževinu Monako, Norvešku, Vatikan, San Marino, Švicarsku) na snazi je obaveza ispunjavanja tzv. ”Izjave” kojom se izjavljuje da putnik nema simptome bolesti COVID-19, te da u zadnjih 14 dana koja su prethodila putovanju nije bio u kontaktu s osobom pozitivnom na bolest COVID-19. Za djecu do 11 godina ne postoji obaveza negativnog PCR nalaza, no potrebno je popunjavanje navedene ”Izjave”, te za njih postoji poseban obrazac. 19. svibnja započinje druga faza popuštanja restriktivnih mjera.

Na snazi ostaje postojeća mjera zabrane izlaska u periodu od 21 do 06 sati, kao i obaveza rada na daljinu. Otvaraju se sve trgovine, kao i terase restorana i kafića, uz striktno pridržavanje svih epidemioloških preporuka. Kina, kazališta i muzeji započinju s radom, uz ograničen broj posjetitelja i kupovinu ulaznica on-line. Otvaraju se stadioni i športske dvorane za športska događanja i natjecanja, ali s ograničenim brojem gledatelja. Više informacija potražite na poveznici.



Italija

Vladinom Uredbom iz siječnja 2021. na cijelom nacionalnom teritoriju Italije produljeno je izvanredno krizno stanje do 31. srpnja 2021. godine. Temeljem Vladine Uredbe od 26. travnja Italija je započela s postupnim ukidanjem mjera koje su ograničavale gospodarske i društvene aktivnosti. Uredbom MZ Talijanske Republike na snazi od 24. svibnja sve su talijanske regije u žutoj zoni, niskog epidemiološkog rizika.

Nadalje, Uredbom ministarstva zdravstva u razdoblju od 16. svibnja do 30. srpnja 2021. godine, ukinuta je odredba o petodnevnoj samoizolaciji za sve putnike koji dolaze u Italiju iz zemalja EU, pa tako i iz RH. Ostaje i dalje važeća odredba prema kojoj za ulazak u Italiju svi putnici moraju predočiti negativan PCR test ili antigenski brzi test ne stariji od 48 sati. Ukoliko putnik navedeno nema, morati će se podvrgnuti samoizolaciji u trajanju od 10 dana uz nadzor sanitarnih službi.

Nakon proteka 10 dana samoizolacije osoba je dužna obaviti antigentski ili PCR test, te će se nakon negativnog rezultata obveza samoizolacije ukinuti. Od 24. svibnja 2021. godine, svatko tko ulazi u Italiju na bilo koji period, bilo kojim prijevoznim sredstvom, prije nego što uđe na nacionalni teritorij, dužan ispuniti Digitalni obrazac za lociranje putnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://app.euplf.eu/#/.

U iznimnim slučajevima, odnosno isključivo u slučaju tehničkih poteškoća, moguće je ispuniti obrazac u papirnatom obliku koji se može preuzeti na poveznici.

Posebne mjere i dalje se odnose na putnike koji posljednjih 14 dana boravile ili bile u tranzitu u Brazilu, Indiji, Bangladeshu i Sri Lanki, osim ukoliko u Italiji imaju boravište/prebivalište a koje će po ulasku u Italiju biti podvrgnute strožim mjerama samoizolacije.

Također, postoje i neke iznimke od navedenih odluka, a više informacija pročitajte na poveznici.

Uredbom MZ Talijanske Republike od ponedjeljka 31. svibnja 2021.g. sve su talijanske regije u žutoj zoni, niskog epidemiološkog rizika, dok su tri u zoni vrlo niskog epidemiološkog rizika – Molise, Friuli Venezia Giulia i Sardegna. Kretanje između regija niskog epidemiološkog rizika (žutih) i onih vrlo niskog epidemiološkog rizika (bijelih) dozvoljeno je bez posebnih isprava, dok je ono između žutih i narančastih/crvenih, ograničeno samo na osobe koje posjeduju tzv. „green pass“ odnosno zelenu propusnicu.



Mađarska

I dalje je na snazi Uredba Vlade Mađarske od 1. rujna 2020.g. o zabrani ulaska u Mađarsku svim stranim državljanima, pa tako i državljanima Republike Hrvatske, koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani, pa tako i državljani Republike Hrvatske, koji imaju reguliran boravak u Mađarskoj, pri povratku iz inozemstva podliježu obavezi samoizolacije/karantene u trajanju od 10 dana osim u slučaju da posjeduju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, u roku od pet dana s razmakom od najmanje 48 sati. Za prvi test priznaju se i PCR testovi iz Republike Hrvatske. Od te su odluke izuzeti putnici koji pri prijelazu granice pruže vjerodostojan dokaz da su bili zaraženi infekcijom virusa COVID-19 u vremenu od šest (6) mjeseci prije ulaska.

Temeljem odluke o uzajamnom priznavanju i prihvaćanju potvrda o cijepljenju protiv COVID-19, državljani Republike Hrvatske uz potvrdu o cijepljenju izdanu od nadležnih tijela Republike Hrvatske mogu ući u Mađarsku bez ograničenja i bez obavezne samoizolacije te imaju ista prava, izuzeća i pristup uslugama koje Mađarska priznaje svojim građanima koji posjeduju nacionalnu potvrdu o cijepljenju, u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima. Primjeri hrvatskih potvrda koje Mađarska priznaje nalaze se na slijedećoj poveznici.

Državljani Republike Hrvatske koji žive u pograničnom pojasu od 30 km mogu ulaziti na teritorij Mađarske, uz jednokratni boravak od najviše 24 sata i zadržavanje u pograničnom pojasu od 30 km.

Strani državljani, pa tako i državljani RH, mogu ući u Mađarsku bez ograničenja ako je riječ o putovanju radi obavljanja poslovne ili gospodarske aktivnosti, što se potvrđuje vjerodostojnim dokazom u izvorniku. U tu svrhu poduzeće ili drugi subjekt u čijem će se interesu ostvariti putovanje potvrđuje potrebu ulaska potpisanim dokumentom, navodeći konkretan poslovni razlog.

Osim toga, mađarska policija može izdati odobrenje za ulazak stranih državljana, pa tako i državljana Republike Hrvatske, ako dokažu da je svrha njihovog putovanja: sudjelovanje u sudskom ili drugom službenom postupku, korištenje zdravstvene usluge, ispunjavanje obveze oko školovanja, putovanje do mjesta preuzimanja robe u međunarodnom prijevozu robe, sudjelovanje na obiteljskim događajima (vjenčanje, krštenje, sprovod), njegovanje bliskog srodnika pri čemu se zahtjev za odobrenje ulaska može podnijeti isključivo elektroničkim putem, na engleskom ili mađarskom jeziku, na slijedećoj poveznici.

Više informacija potražite na poveznici.



Njemačka

Zbog postojećih ograničenja nastalih zbog pandemije COVID-19 ulazak u SR Njemačku u osnovi je moguć svim državljanima Europske unije uz propisanu obvezu digitalne najave ulaska u zemlju, predočenja negativnog testa (potvrde o cijepljenju ili izlječenju) i karantene. SR Njemačka kategorizira područja na rizična, visoko rizična i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19. Odluku o kategorizaciji područja donosi Robert Koch Institut, a više informacija dostupno je na poveznici.

Cijelo područje Republike Hrvatske od 23. svibnja kategorizirano je kao rizično područje.

Putnici koji dolaze iz RH mogu ući u SR Njemačku bez obveze karantene ukoliko uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska (elektronski ili u printanom obliku) posjeduju slijedeće potvrde:

negativni PCR test ne stariji od 72 sata (računajući od trenutka uzimanja brisa) ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, ili

potvrdu o potpunom cijepljenju - osobe koje su cijepljene s dvije doze cjepiva uz napomenu da je od drugog cijepljenja prošlo više od 14 dana (cjepiva moraju biti na popisu Paul-Ehrlich-Instituta, dostupno na poveznici) – dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi, ili

potvrdu o cijepljenju s jednom dozom cjepiva (cjepivo koje se prima u samo jednoj dozi) uz napomenu da je od cijepljenja prošlo više od 14 dana (cjepiva moraju biti na popisu Paul-Ehrlich-Instituta, dostupno na poveznici) – dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi, ili

potvrdu o izlječenju – osobe koje su preboljele bolest COVID-19 - liječničku potvrdu na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci.

Od ove obveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti.

Informacije na hrvatskom jeziku potražite na web stranici njemačkog Saveznog ministarstva zdravstva. Prema odluci Vlade SR Njemačke sve navedene mjere vrijede do 30. lipnja. Više informacija potražite na poveznici.



Slovenija

Odlukom slovenske Vlade koja stupa na snagu 30. svibnja 2021. godine mijenjaju se uvjeti ulaska u Republiku Sloveniju. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom odnosno tamno crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena osim u slučajevima ako osoba na graničnom prijelazu predoči:

negativan PCR test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa, izdanog u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Australiji, Izraelu, Kanadi, Novom Zelandu, Ruskoj Federaciji, Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim državama. Na kontrolnim točkama međunarodnih zračnih luka priznaje se negativan PCR test izdan u Srbiji i Turskoj;

potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 10 dana, osim ako liječnik ne odluči drugačije, i nije starija od šest mjeseci, ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma ili;

dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je od primanja:druge doze cjepiva Comirnaty proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7 dana,druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine, proizvođača Moderna prošlo najmanje 14 dana,

prve doze cjepiva Vaxzevria proizvođača AstraZeneca i cjepiva Covishield proizvođača Serum Institute of India/ AstraZeneca prošlo najmanje 21 dan, cjepiva Janssen proizvođača Johnson i Johnson prošlo najmanje 14 dana,druge doze cjepiva Sputnik V proizvođača Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology prošlo najmanje 14 dana, druge doze cjepiva CoronaVac proizvođača Sinivac Biotech prošlo najmanje 14 dana, druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine proizvođača Sinopharm prošlo najmanje 14 dana. dokaz o testiranju i potvrda liječnika iz točke 2. trebaju biti izdane u državama članicama EU ili Schengenskog područja, Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim državama. Više informacija o svim iznimkama i mjere prelaska granice pročitajte na poveznici i poveznici.



Srbija

Odlukom Vlade Republike Srbije od 21. prosinca 2020. godine strancima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju samo ako posjeduju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Više informacija o svim iznimkama i mjerama prelaska granice pročitajte na poveznici.



Velika Britanija

Od 17. svibnja 2021. turistička putovanja u UK više neće biti ilegalna, te stupa na snagu tzv. „sustav semafora“ za međunarodna putovanja koji kategorizira države na „zelene“ (green), „žute“ (amber) i „crvene“ (red). Republika Hrvatska je trenutno na žutoj listi, što podrazumijeva testiranje 72 sata prije putovanja, te desetodnevnu samoizolaciju na adresi boravka u UK, uz dodatno testiranje drugog i osmog dana samoizolacije (uz mogućnost prekidanja samoizolacije nakon petog dana uzimanjem posebnog dodatnog testa, pri čemu je i dalje nužno obaviti testiranje osmog dana). Spomenute mjere odnose se na sve putnike, uključujući i one koji posjeduju certifikat o cijepljenju ili imunitetu na Covid-19 (ne postoje izuzeća za tu kategoriju putnika). Navedene mjere odnose se i na navijače koji planiraju dolazak na utakmice Europskog nogometnog prvenstva. Dodatne informacije moguće je pronaći na stranicama britanske Vlade:

Preduvjet za polazak na put u UK je negativan rezultat testiranja na Covid-19 u periodu tri dana prije putovanja, posjedovanje tzv. travel test packagea koji sadrži dva testa na COVID-19 koje treba obaviti tijekom samoizolacije te ispunjen tzv. passenger locator form u kojem se, između ostaloga, navode detalji o adresi gdje će se provesti desetodnevna samoizolacija, kao i reference number za kupljeni travel test package. Na lokaciji gdje će se izvršiti samoizolacija potrebno je obaviti jedan test na COVID-19 drugog dana samoizolacije (ili prije toga) te osmog dana samoizolacije (ili nakon toga). Do 17. svibnja također je potrebno ispuniti tzv. Travel Declaration Form kojim se potvrđuje da postoje zakonom dopušteni razlozi za putovanje, ali nakon tog datuma više se neće trebati ispunjavati. Više informacija vezana za putovanja u Veliku Britaniju možete pronaći na poveznici.

Škotska, Wales i Sjeverna Irska imaju vlastita pravila vezano uz putovanja, te upućujemo sve osobe koje putuju u te regije da detaljno prouče informacije na njihovim službenim stranicama Više informacija je na poveznici.



Švicarska

Republika Hrvatska se od 19. travnja 2021. ponovo nalazi na švicarskom popisu zemalja s visokim rizikom od zaraze koronavirusom, tako da osobe koje u Švicarsku Konfederaciju dolaze iz Republike Hrvatske imaju obavezu desetodnevne karantene, ali i obavezu predočenja negativnog PCR testa izdanog u posljednja 72 sata, neovisno o tome kojim prijevoznim sredstvom dolaze. Djeca do navršene dvanaeste godine života nisu dužna imati dokaz negativnog testa prilikom prelaska švicarske granice (karantena je obavezna), ali u slučaju putovanja zrakoplovom potrebu posjedovanja negativnog testa, radi ukrcaja u zrakoplov, potrebno je provjeriti sa zračnim prijevoznikom.

Također sve osobe koje dolaze u Švicarsku Konfederaciju iz Republike Hrvatske, bilo kojim prijevoznim sredstvom, uključujući i one koje su izuzete od obaveze testiranja i karantene, dužne su ispuniti online obrazac koji je dostupan ovdje.

U roku od dva dana od dolaska u Švicarsku Konfederaciju osoba je svoj dolazak obavezna prijaviti kantonalnim vlastima. Više informacija pročitajte na poveznici.