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Upozorenje vozačima

Idete na Alku? Policija zatvara ulice u Sinju, očekuju se gužve

Piše HINA,
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Idete na Alku? Policija zatvara ulice u Sinju, očekuju se gužve
U Sinju održana 310. Sinjska alka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Policija će sankcionirati nepropisno parkirana vozila te ih, kada za to budu ispunjeni zakonski uvjeti, premjestiti

 Splitsko-dalmatinska policija uvest će u nedjelju u Sinju posebnu regulaciju prometa zbog održavanja 311. Sinjske alke, koja počinje u 16,30 sati, te je pozvala vozače da poštuju upute kako bi se promet odvijao sigurno i bez zastoja. Policija je izvijestila da će se od ranih jutarnjih sati postupno uvoditi ograničenja prometa na više lokacija u Sinju.

Od 7 sati promet će biti ograničen na raskrižju Ulice 126. brigade HV-a i Puta Pazara, od 7,30 sati u Matića ulici, Ulici A. K. Miošića, Ulici Kvartiri i Ulici kneza Branimira, a od 8,30 sati i na raskrižju Ulice 126. brigade HV-a i Puta Ruduše. Pojedine prometnice tijekom dana bit će u cijelosti zatvorene.

Parkiranje neće biti dopušteno u ulicama Put Pazara, Put Ruduše, 126. brigade HV-a, Put Petrovca, Istarska, Petrovac, Kvartiri, A. K. Miošića, Glavička, Kneza Branimira i Luka.

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Policija će sankcionirati nepropisno parkirana vozila te ih, kada za to budu ispunjeni zakonski uvjeti, premjestiti.

Vozačima preporučuju da izbjegavaju središte Sinja, da koriste alternativne prometne pravce te ne parkiraju na mjestima gdje je to zabranjeno. Upozoravaju i da su tijekom održavanja Alke moguće veće prometne gužve i povremena zatvaranja pojedinih prometnica.

Policija je najavila da će, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, snimati javno okupljanje prije, tijekom i nakon njegova završetka.

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