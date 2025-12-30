Obavijesti

News

EVO KAKO SPRIJEČITI KRAĐU

Idete na put? Policija savjetuje kako zaštititi dom od provalnika

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Idete na put? Policija savjetuje kako zaštititi dom od provalnika
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Poznavajući stil i navike kradljivaca, Policijska uprava istarska savjetuje građanima kojim mjerama i sami mogu spriječiti ili otežati počinjenje kaznenog djela

Dvije provale s većom materijalnom štetom dogodile su se na području Istre. U razdoblju od od 26. do 29. prosinca nepoznati je počinitelj provalio u stan iz kojeg je ukrao novac i nakit, čime je oštetio 37-godišnjaka i 34-godišnjakinju za nekoliko stotina tisuća eura.

Potom, u noći na 29. prosinca u Kašteliru nepoznati je počinitelj provalio u garažu u sklopu obiteljske kuće, iz koje je ukrao više lovačkih puški sa streljivom. Vlasnici su u dobi od 42, 62 i 73 godine, a oštetio ih je za nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je istarska policija.

- Provale u domove i krađe iz domova najčešća su kaznena djela, a žrtva može biti bilo koji građanin. Stoga, poznavajući stil i navike kradljivaca, Policijska uprava istarska savjetuje građanima kojim mjerama i sami mogu spriječiti ili otežati počinjenje kaznenog djela: zaključavajte vrata, bez obzira koliko dugo ćete biti odsutni iz svoga doma, ne zaboravite zatvoriti prozore ili balkonska vrata. Ne ostavljajte ključeve stana ili kuće na mjestima dostupnim drugim osobama (npr. ispod otirača, u vazama za cvijeće, ispod kamena i slično).

Novac i druge dragocjenosti ne ostavljajte u posudama na kuhinjskim policama, a posebice u spavaćoj sobi u ladicama ili ispod madraca jer su to mjesta na kojima počinitelji najprije traže. Novac i kreditne kartice ne držite zajedno, a pogotovo ne s PIN brojevima. Zapišite serijske brojeve vrijednih predmeta ili ih fotografirajte kako bi ih kasnije lakše mogli identificirati. Zatim, spremite ljestve i druge predmete koje bi provalnici mogli koristiti i ne zaboravite uključiti alarmni sustav ukoliko ga posjedujete - upozorava policija.

U slučaju da  počinitelja niste zatekli u svom domu, odmah pozovite policiju i ništa ne dirajte ili spremajte kako ne bi uništili korisne tragove koji policiji mogu pomoći u pronalasku počinitelja, dodaju.

