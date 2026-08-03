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Idete na Thompsonov koncert u Šibeniku? Evo kako i kada doći na koncert, gdje parkirati...

Piše Veronika Miloševski,
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Idete na Thompsonov koncert u Šibeniku? Evo kako i kada doći na koncert, gdje parkirati...
Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
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Promet oko stadiona tijekom održavanja koncerta bit će zatvoren za sva vozila, osim za stanare, žurne službe i dostavuTH

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se u ponedjeljak, 4. kolovoza, održati na stadionu Šubićevac u Šibeniku, organizatori su objavili važne informacije za posjetitelje.

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Zbog očekivanog dolaska oko 30 tisuća ljudi, posjetiteljima se preporučuje da u Šibenik stignu već tijekom prijepodneva kako bi izbjegli prometne gužve i na vrijeme ušli u koncertni prostor.

Ulazi na stadion otvaraju se u 17 sati, a organizatori pozivaju posjetitelje da dođu ranije kako bi ulazak protekao sigurno i bez zastoja. Koncert počinje u 21 sat.

Za posjetitelje su osigurana parkirališta na više lokacija. Najveće parkiralište nalazi se u industrijskoj zoni Podi, odakle će do stadiona prometovati organizirani autobusi. Dodatna parkirališta nalaze se na području TEF-a, u zoni Bribirskih knezova te na drugim lokacijama na rubnim dijelovima grada. Ukupno je osigurano oko 8500 parkirnih mjesta.

Promet oko stadiona tijekom održavanja koncerta bit će zatvoren za sva vozila, osim za stanare, žurne službe i dostavu. Policija poziva posjetitelje da koriste službena parkirališta te da ne ulaze vozilima u središte grada kako bi se izbjegle dodatne gužve.

Na stadionu će biti otvoreno pet glavnih ulaza, a za zdravstvenu skrb posjetitelja bit će raspoređene četiri medicinske ekipe.

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Organizatori su, u suradnji s Gradom Šibenikom, policijom i hitnim službama, pripremili prometne i sigurnosne mjere kako bi koncert protekao bez poteškoća.

Vatrogasci su zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od požara uputili apel posjetiteljima da ne koriste i ne pale pirotehnička sredstva, posebno na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama.

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