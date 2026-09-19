IDS traži od Vlade da povuče odluku o otpadu iz Gospića

Predsjedništvo IDS-a usvojilo je u petak navečerprijedlog zaključka koji će biti upućen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da Vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnom te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.

"Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Ne želimo da Istra bude dovedena pred gotov čin“, poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić.

Dodao je da se ovim prijedlogom traži i veća transparentnost podataka o emisijama i mjerenjima u Holcimovoj tvornici te pravodobno uključivanje lokalne zajednice u sve buduće odluke koje mogu utjecati na okoliš i kvalitetu života građana.

"Pozivamo sve klubove vijećnika u Skupštini Istarske županije da podrže ovaj prijedlog. Ovo nije pitanje stranačke politike, već odgovornog odnosa prema Istri i njezinim građanima. O Istri se ne smije odlučivati bez Istre“, zaključio je Peršurić.

Skupština Istarske županije raspravljat će u ponedjeljak na sjednici u Pazinu o Vladinoj odluci o spaljivanju otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnom, potvrdio je u petak predsjednik Skupštine Valter Flego.

Raspravu o tome zatražili su gotovo svi klubovi vijećnika, a SDP Istarske županije, prije IDS-ovog prijedloga predao je stručnoj službi Skupštine prijedlog zaključaka kojima traži da se županija usprotivi odluci Vlade da se dio otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću uputio na energetsku oporabu u tvornicu cementa u Koromačnu.

Predlažu da se od Vlade zatraži da bez odgode izmijeni, odnosno stavi izvan snage odluku u dijelu koji se odnosi na Koromačno te da se tvrtka Holcim Hrvatska pozove da, uvažavajući zabrinutost lokalne zajednice, odustane od prihvata i energetske oporabe predmetnog otpada. U SDP-a se nadaju da će sve političke opcije podržati takav zaključak.