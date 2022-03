Iduće zime se grijemo na 18 stupnjeva? 'Ako Rusi zatvore plin i Hrvatska je u 'banani''

Očekuje se da države EU-a danas u u francuskom Versaillesu usvoje izjavu kojom će do kraja godine za čak dvije trećine smanjiti uvoz ruskog plina. Iz Rusije u EU godišnje stigne oko sto milijardi kubika plina, čija bi polovica ubuduće trebala stizati iz drugih izvora, preko LNG terminala u Europi. Na hrvatski terminal na Krku brodovima mogu stići deseci milijardi kubika ukapljenog plina no to ne bi pomoglo, jer naš plinovod "progutati" može samo 2,6 milijarde kubika godišnje. To je mrvica od onoga što Europi treba, i otprilike količina plina potrebna Hrvatskoj. Zato je teško očekivati da će se Europa ubuduće namirivirati preko našeg terminala, i plina bi Hrvatska trebala imati dovoljno. No postoji i problem, upozoravaju stručnjaci.