Idućeg tjedna dio stanovnika Hrvatske dobit će 160 eura. Evo tko može računati na novac...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.254 korisnika, od čega 80,21 posto žena, za što je osigurano 3.076.752,60 eura iz Državnog proračuna...

Isplata nacionalne naknade za starije osobe korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama u iznosu od 160,22 eura za veljaču počinje u utorak, 17. ožujka, priopćio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.254 korisnika, od čega 80,21 posto žena, za što je osigurano 3.076.752,60 eura iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin s navršenih 65 godina života i s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti.

Jedan od uvjeta je da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju. Zatim da njezin prihod i/ili prihod članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 320,44 eura.

Također, uvjet je da osoba nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da joj nije priznato pravo na uslugu smještaja prema tim propisima te da nije sklopila ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu, navode iz HZMO-a.

Napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani

