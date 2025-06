Idući tjedan štrajk u školama. Ministarstvo jasno: 'Sindikati ucjenjuju, mature idu po planu'

Goruća tema nam je reforma strukovnog obrazovanja u 320 strukovnih škola. Mi nismo htjeli štrajkati u vrijeme zaključivanja ocjena i ispita državne mature, no nije došlo do poziva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na dogovor, poručio je u utorak Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH).

Tri prosvjetna sindikata objavila su rezultate referenduma o štrajku među članstvom NSZSŠH i sindikata Preporod te najavili kako ipak idu u štrajk. Prema rezultatima, više od 50 posto prosvjetara, njih više od 5000, izjasnilo se za štrajk. Što se tiče srednjoškolskog sindikata, za štrajk su se izjasnila 3843 člana, odnosno 50,93 posto.

Preporod je imao manji odaziv i podijeljeno članstvo. Nešto manje od 7000 članova u većini se izjasnilo protiv štrajka, njih 66,07%. U srednjim školama za štrajk je bilo 50,11%% članova, njih 1320, dok ih je 1314 bilo protiv štrajka.

Osnovne škole odbile

Stoga će u štrajk idući tjedan ići srednje škole i fakulteti. Koji točno dan, u kojem obliku (svi zajedno ili poregijama) i hoće li "zakačiti" koji od ispita državne mature koja je počela ovaj tjedan, znat će se nakon službenog mirenja koje će sindikati zatražiti u utorak.

- Naši zahtjevi su ostali isti, u akciju idemo s nešto manjim formatom, no kako se provodi u jako osjetljivom trenutku, ovdje neće biti važna kvantiteta, nego kvaliteta - izjavio je predsjednik Preporoda Željko Stipić.

'Ne razmišljamo o poništavanju ispita'

Sve je komentirao i Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji provodi mature.

- Štrajk je legitimno organizirati, no državna matura je nešto drugo. Već sam rekao, to bi bilo kao da vatrogasci otkažu poslušnost svom zapovjedniku. Ovdje se ne radi o spašavanju života, ali se radi o zanimanjima naših budućih maturanata. Ja sve usmjeravam na adresu sindikata koji štrajkaju. Inače, mišljenja sam da nastavnici rade odličan posao - rekao je Filipović dodajući kako će se organizirati alternativna rješenja za polaganje ispita ako se negdje ne održi matura zbog štrajka.

Filipoviću i Ministarstvu uputili smo pitanja vezana uz moguće odgode ispita državne mature. S obzirom na to da se među nastavnicima spominje kako bi u slučaju neodržavanja mature u nekoj školi, trebalo poništiti i ispite u drugim školama, pitali smo hoće li to tako biti.

- Sve ćemo učiniti da se ispiti državne mature pišu u svim školama kako je planirano. Zato ne razmišljamo o poništavanju ispita. Ni ostali predmeti se ne poništavaju - istaknuo je Filipović.

Dodao je i kako neće biti pomicanja datuma za mature.

- Državna matura će se održati u planiranim rokovima i ne razmišljamo o promjenama termina pisanja ispita državne mature. Ukoliko dođe do štrajka, ravnatelji i ispitni koordinatori organizirat će provedbu pisanja ispita državne mature s nastavnicima koji neće biti u štrajku, a ukoliko i to ne bude moguće, Centar ima rješenje i za takve situacije. Želim vjerovati da niti jedan nastavnik neće onemogućiti svojim učenicima pisanje ispita državne mature, a time i priliku za upis željenog studijskog programa - poručio je.

'Ova reforma će od djece napraviti fahidiote'

Iako su razlozi za štrajk nepromijenjeni, od mijenjanja koeficijenta do uvećavanja osnovice plaća, ovaj put istaknut je zahtjev za odgodom početka modularne nastave u strukovnim školama.

- Zašto je više od 5000 članova dva sindikata u srednjim školama i dalje spremno ići u štrajk u najdelikatnijem trenutku? Jesu li to bezveznjaci kojima nije stalo do djece, koji su moralne nule i koje su sindikati zaslijepili? Reforma izgleda kao veliki eksperiment u kojem će sudjelovati i vaša djeca. Njoj bi trebala prethoditi analiza aktivnosti, no nje nema - rekao je Turalija.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih još jednom su poručili kako za štrajk nema nikakvog razloga.

- Odgovorni za posljedice aktivnosti sindikata mogu biti jedino i isključivo oni koji na aktivnosti pozivaju i organiziraju. Sve ostalo su neuspješni pokušaji prebacivanja odgovornosti. Najavljene akcije sindikata neće utjecati na zaključivanje ocjena i državnu maturu te će se sve održati prema planu. Interes učenika oduvijek nam je na prvome mjestu - poručili su.

Istaknuli su i kako je Ministarstvo "cijelo vrijeme sa sindikatima razgovaralo u dobroj vjeri".

Plaće od 1600 eura neto

- Međutim, sindikati nisu željeli razgovarati, nego su postavljali ultimatume, prijetili i ucjenjivali predstavnike Ministarstva. Vrata Ministarstva su uvijek otvorena za konstruktivan razgovor, ali na ultimatume, prijetnje i ucjene ne možemo pristati. Plaće učitelja nakon reforme, za ožujak 2024. u odnosu na ožujak 2023., rasle su za gotovo 38%, a u odnosu na 2016. godinu više od 101% - poručili su.

Objavili su i prosječne plaće za nastavnike u srednjim školama za puno radno vrijeme u ožujku. Nastavnik s koeficijentom 2,01 ima bruto plaću 2.280 eura (neto 1.608 eura). Nastavnik mentor s koeficijentom 2,17 ima bruto plaću 2.602 eura (neto 1.829eura). Nastavnik savjetnik s koeficijentom 2,38 ima bruto plaću 2.902 eura (neto 2.010 eura). Nastavnik izvrsni savjetnik s koeficijentom 2,62 ima bruto plaću 3.243 eura (neto 2.219 eura).