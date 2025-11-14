Idući vikend neće biti većine e-usluga Porezne uprave

Porezna uprava (PU) je izvijestila u petak da će zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije od petka, 21. studenog od 16 sati do ponedjeljka, 24. studenog do osam sati, biti nedostupne njene elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike.

Cilj je projekta, navode, izgradnja novog informacijskog sustava koji će moći odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja te olakšati i učiniti još dostupnijim elektroničke usluge i servise građanima, poduzetnicima i drugim tijelima državne uprave.

"Projekt predstavlja modernizaciju kompleksnog informacijskog sustava Porezne uprave, koji se kroz godine nadograđivao na infrastrukturnoj platformi koja zbog svojih tehnoloških ograničenja ne može odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja", istaknuto je u priopćenju.

Tako će putem sustava ePorezna i mPorezna biti nedostupne usluge unutar sustava eGrađani, zatim uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, pa predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva, izdavanje potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice, kao i prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju. Također, neće biti moguća predaja ni svih obrazaca, između ostalog ni JOPPD obrasca, specifikacije nepovezanih uplata, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost.

"Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanim u zakonskom roku", napominju iz Porezne.

Izvijestili su da će nesmetano raditi sustav za fiskalizaciju računa, dodjela OIB-a i dohvat podataka iz evidencije OIB-a.