Igor i Andrea usrećili su Petra: 'Rođen je s pola srca, a sada je prvi puta u životu vidio more'

U šest godina u okviru akcije "More ljubavi" Puljanin i veliki humanitarac Igor Loparić na more u Istru doveo je čak 500 ljudi, od čega 400-tinjak djece, koji nikad nisu imali prilike vidjeli more i okupati se u njemu. Akcija koja je već prerasla u tradiciju najviše je usmjerena prema djeci, njihovim roditeljima, skrbnicima, pratiteljima..., ali bilo je i odraslih koji su se javili da im Igor pomogne ostvariti veliku želju - doći na more.

Jedan od njih bio je Vinkovčanin u osamdesetim godinama života koji nikad nije vidio more. Želja mu se ostvarila prošle godine, kad je konačno ljetovao u Istri. Ako pitate Igora, koji je prije nekoliko godina dobio i nagradu Ponos Hrvatske, on je u cijeloj toj humanitarnoj priči, koja iz godine u godinu raste, najmanje važan.

Andrea i Igor omogućili su ljetovanje za malenog Petra | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Nisam ja bitan. Tu su volonteri, njih dvadesetak, koji tijekom ljetovanja djece s obiteljima budu s njima, vode ih na more, u razgledavanje grada, brinu o njihovim potrebama dok su u Istri... Bitni su i iznajmljivači, kojih je svake godine sve više i više. Neki se ponavljaju i na tome sam im neizmjerno zahvalan. Ove godine imamo tridesetak iznajmljivača, koji svoje kuće, stanove, domove i apartmane velikodušno besplatno ustupaju djeci i njihovim obiteljima kako bi zajedno prvi put osjetili sve ljepote mora i uživanja u ljetnim radostima - navodi Loparić.

Za Igora je svaka humanitarna akcija koju provodi sa svojim timom volontera jednostavna. Jer živi za pomaganje potrebitima. Zahvaljujući projektu "Slušaj svoje srce", njegove humanitarne udruge Naš san njihov osmijeh, a koji su pokrenuli ranijih godina radi pomoći socijalno ugroženima diljem Hrvatske, Igor je stekao mnogobrojna poznanstva.

- Na tom putu kroz Hrvatsku, vozeći pomoć u hrani i svim potrepštinama u mnoga sela, mjesta i zaseoke, povezali smo se s vrlo mnogo pravnih i fizičkih osoba u Hrvatskoj, BiH te Srbiji. Zahvaljujući njihovoj spremnosti na suradnju i poznavanju svojeg područja, oni šalju one za koje jamče da su zaista obitelji koje u životu nisu bile na moru. Riječ je većinom o obiteljima iz istočne Hrvatske i malog dijela Bosne te Srbije. U proteklih šest godina dolazile su nam male bebe, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s Downovim sindromom, s invaliditetom, djeca čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja... Pravila nema. A projekt ide dalje. Važno je djelovati i pomoći - navodi ovaj veliki humanitarac.

Ponosan je na svoj tim volontera i na ljude koji svake godine ustupaju svoje domove i apartmane djeci. I nitko od tih obitelji koje dolaze ne plaća niti centa. Igor, uz mnogobrojne donatore i ljude velikog srca, osim besplatnog smještaja tijekom sedam ili desetak dana boravka tih obitelji, prikuplja novac za njihovo bezbrižno ljetovanje. Za kartu do Istre, džeparac i hranu.

- Njihovo je samo da dođu i uživaju. Za ostalo se pobrinemo svi mi - dodao je.

Petar je rođen s pola srca. Morao je ići na transplantaciju. I ove godine dolazi na more u Istru | Foto: Privatni album

Jedna od njegovih suradnica je poznata pulska veterinarka Andrea Faggian Matić, koja već drugu godinu daje besplatan smještaj za ljetovanje kroz "More ljubavi". Prošle godine obiteljima te djece ustupila je apartman, a ove godine za ljetovanje će im dati svoju kuću.

- Meni je ta akcija predivna. Vidjela sam objavu na društvenoj mreži i nisam se uopće dvoumila. Prošle godine došla mi je jedna mama s odraslim djetetom nekoliko dana, potom djevojčica s mamom iz Sigurne kuće koja je prošla pakao, a primila sam i jednog posebnog dječaka koji će i ove godine doći baš k meni. On je Petar, koji do te godine nikad nije bio na moru jer je njegov 'dom' gotovo dvije godine bila isključivo bolnica jer je rođen s pola srca. On je dijete s transplantiranim srcem i konačno je uživao na moru prošle godine. Kupao se i smijao se. Onako kako bi svako dijete trebalo. Ovo radim zato što smatram da je ispravno. Ako mogu barem na trenutak uljepšati nekom život i pomoći, zašto to ne učiniti?! Tko god može to napraviti, otvoriti vrata svojeg doma ili apartmana na tjedan dana, neka to učini. Toj djeci i obiteljima u samo sedam dana dao si mnogo. Ispunio si im životnu želju da dođu na more. Promijenili su okolinu i dobili priliku uživati u ljetu bez financijskih izdataka ili razmišljanja o financijama. A to je puno. Najbolje se to vidi kroz osmijehe te djece. Petar, koji danas ima osam godina, čim je došao k meni, pokazao je zahvalnost. Dobila sam zagrljaj. Stao je ispred apartmana i mahao svima, zaustavljao automobile i pokazivao da je baš on došao na more. Koga god bi upoznao odmah bi ga grlio kao da ga poznaje cijeli život. Pun je ljubavi i poštovanja. Dječak ogromnog srca. Pod kožu nam se uvukao svima - raznježila se pulska veterinarka.

Igor je nastavio rekavši da i k drugim iznajmljivačima dođu obitelji s djecom koje su bile prethodnu godinu.

- Drago mi je zbog ovog projekta jer smatram da svako dijete zaslužuje vidjeti i doživjeti more. Nije to samo Pula. Oni ljetuju po cijeloj Istri. I dalje tražimo iznajmljivače u Istri jer su potrebe sve veće. Djeca na more reagiraju fenomenalno. Bila je jedna djevojčica s cerebralnom paralizom i ona već dolazi gotovo svake godine. Njezina mama mi je poslala dirljiv video na kojem dijete doslovce vrišti od sreće što je u moru. Taj osjećaj je neopisiv. Iz Bosne nam dolazi nekoliko osoba s teškoćama u razvoju, a koji su dio jedne tamošnje udruge. Pomažemo kome god možemo. Tražimo iznajmljivače koji bi ustupili svoj apartman na nekoliko dana, za period od početka srpnja do početka školske godine. Kad god imaju slobodan termin - objasnio je postupak Loparić.

Prisjetio se majke s dvoje djece iz Đakova koji i danas žive vrlo teško. Ali su jedne godine, zahvaljujući ovom projektu, uživali u besplatnom ljetu. Jedan od sinova prvi je put došao na more kad je imao 14 godina.

Igor je omogućio ljetovanje za 500 ljudi, od čega za 400-tinjak djece. Iz godine u godinu u akciju se uključuje sve više ljudi | Foto: Privatni album

- Danas je on punoljetan i preselio se u Istru, gdje je pronašao posao. Bit ove akcije je pokazati djeci da postoji nešto bolje nego ono na što su se možda naviknuli kroz život te da im na neki način damo 'vjetar u leđa'. Svi koji mogu i žele pomoći da djeca mogu bezbrižno uživati na moru a da roditelji ne moraju razmišljati o financijama, mogu pomoći malom uplatom na račun koliko tko može. I time će omogućiti dolazak djece da dožive more - rekao je Igor.

Broj računa akcije je: HR9324850031500010785, s naznakom: "More ljubavi".