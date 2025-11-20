Obavijesti

Igra 'Sve ili ništa' donijela mu je 80.000 €! Pogodio sve brojeve

Foto: Hrvatska lutrija

Igrač je odigrao deset kombinacija, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 13,00 eura dobio 80.000,00 eura

U 324. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 22

koji su igraču sa INTERNETA donijeli dobitak 11 (SVE) u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao deset kombinacija, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 13,00 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na INTERNETU.

Slijedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u petak 21.11.2025

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

