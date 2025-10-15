Igrač na Jokeru osvojio 60.000 eura, evo gdje odlazi dobitak. Provjerite sve rezultate Lota 7

U 83. kolu popularne igre na sreću Loto 7 izvučeni su sljedeći dobitni brojevi 34, 21, 33, 29, 6, 30, 32 te dodatni broj 2.

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 141.069,60 eura, dok je fond dobitaka dosegao 77.588,28 eura. U ovom kolu uplaćeno je ukupno 50.635 listića, a dobitnih je bilo 8.231, no nije izvučen glavni dobitak.

A dobitni Joker broj večeras je 868094 koji je igraču iz Bjelovara donio 60.000 eura.

Svi igrači koji su sudjelovali u ovom kolu mogu provjeriti svoje listiće i usporediti ih s izvučenim brojevima. Čestitamo svim dobitnicima i želimo puno sreće u narednim izvlačenjima Loto 7!