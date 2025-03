Igre sa sigurnosti u Popovači: Umjesto novih, na autocestu A3 šalju 39 godina star kamion

Vodstvo vatrogasne zajednice Popovača donijelo je u prosincu odluku da će po DVD-ima podijeliti tko će intervenirati na autocesti A3. Oni se igraju sa životima, jer forsiraju DVD Popovaču, umjesto DVD-a Stružec, da pokriva dionicu prema Zagrebu iako znaju da voze 39 godina star kamion, a ostali za njima stižu kombijem.

Rekao nam je to jedan od niza ljudi s kojima smo razgovarali, a upućen je u sigurnosni problem funkcioniranja vatrogastva u zajednici tog grada. Naime, gotovo cijela autocesta A3 analizirana je kao visoko riskantna prometnica na kojoj su nezgode česte. Zbog dugih ravnih dionica vozači gube koncentraciju. Znaju zaspati u vožnji i sletjeti s ceste. Često slijeću kamioni ili se zabijaju u aute. Zbog magle su zabilježeni i lančani sudari, stradavaju i autobusi, a nažalost pogibaju i vozači i putnici.

Foto: DVD Stružec/Facebook

- Zapovjednik zajednice Tomislav Jalžečić kratko se opravdao kako je navedena odluka temeljena na činjenici kako "DVD Popovača sada ima novi alat" te kako "on to može kao zapovjednik zajednice odlučiti" - kaže nam drugi vatrogasac.

Niti on, niti drugi iz te zajednice ne vide problem u vatrogascima iz tog DVD-a, jer vrijedno rade i trude se izvući maksimum sa starom opremom. Kupuju i novi kamion i rasprodaju stara vozila.

Veći problem je, pričaju, što se zajednica doslovno odriče stožernog DVD-a Stružec s gotovo novim vozilima, opremom i utreniranim profesionalacima, koji su pokrivali obje dionice A3 na tom području. Naime, sve do početka 2025. DVD Stružec, iz istoimenog mjesta u sklopu Popovače, brinuo je za 76 kilometara autoceste. Od 2023. do danas intervenirali 14 puta u smjeru Zagreba i Slavonskog Broda. Sve su odrađivali samostalno, osim u jednom slučaju gdje su opet poslani kao ispomoć DVD-u Popovača. Radilo se o požaru kamiona, a vatra se proširila na automobile koje je prevozio.

Zapovjednik DVD-a Stružec Marko Tišljar nije se složio s odlukom o podjeli posla, jer kaže kako da to sve zbunjuje i umanjuje sigurnost mještana i prolaznika. Zatražio je da ih zato potpuno maknu s autoceste.

- Nakon dostavljenog zapisnika s sjednice, u kojem nas se i dalje neslužbeno obavještava kao društvo da više ne držimo obje dionice autoceste A3 od 1.1.2025., službena odluka u vidu "nekakvog" dokumenta s potpisom aktualnog zapovjednika, do današnjeg dana nije stigla. Na prigovor nismo zaprimili odgovor. U prošlosti se pokazalo kako je dvostruko pokrivanje autoceste doslovno katastrofalno jer zbunjuje djelatnike 112. Pozivatelj često prijavljuje događaj na određenom kilometru autoceste ne spominjujući južnu odnosno sjevernu stranu ili daje neke smjernice i orjentire ako mu dionica nije poznata. Događalo se da nas upute na "krivu" dionicu ili da nas upute oboje na isti događaj - priča Tišljar.

Takvu situaciju imali su 28. ožujka, 2019. kad se prevrnuo kamion 2 kilometra prije odmorišta Križ u smjeru Zagreba. Tada su na intervenciju upućeni DVD Popovača i DVD Stružec s glavninom resursa i snaga, te su narednih nekoliko sati ostali zarobljeni u gužvi. Cijela Popovača ostala je samo na dežurstvu DVD-a u Donjoj Gračenici.

Foto: DVD Stružec/Facebook

Tišljar dodaje kako na raspolaganju imaju čak sedam vozila, od kojih je najstariji kamion s kranom iz 2005. Sad im stiže ono osmo, navalno vozilo.

- DVD Stružec je zadnjih godina na opremu i tehniku te usavršavanja i školovanja svojih članova potrošio preko 200.000 eura vlastitih novca, a sve s ciljem osiguravanja veće razine spremnosti i operativnosti kako bi lakše, brže i bolje mogli zaštititi naše sugrađane - kaže Tišljar.

Spomenuo je i kako vatrogasci iz Popovače imaju i prepreku prije izlaska na autocestu.

- Od grada do čvora Popovača nalazi se i pružni prijelaz pruge Dugo Selo - Novska koji vodi sve do Slavonije i koja je poprilično prometna. Osim toga, čvor Popovača pripada mjestu Potok koje po Strušca posljednjih 20 godina - kaže Tišljar.

Iz same VZG Popovače na upit o promjenama odgovorio je predsjednik Dražen Kocet. Nije odgovorio na temelju čega je donesena takva odluka, već je sve svalio na podvalu 'zločestih dečki koji misle drugačije'.

- Zahvaljujući čelništvu grada Popovače naše stanovništvo , a i putnici koji prolaze našim područjem imaju osiguranu odgovarajuću protupožarnu zaštitu koja je propisana svim aktima vatrogasne struke. Naravno da ima starije opreme i vozila koja su i dalje ispravna i u funkciji i služe svrsi. Redovito se nadograđuje i mijenja u skladu sa mogućnostima naše jedinice lokalne samouprave - napisao je Kocet.

Vatrogasni zapovjednik sisačko-moslavačke županije Miroslav Golub, nije želio ulaziti previše u odluke VZG Popovače.

- Radi se o stručnoj procjeni, nema ugrožavanja prometa. Kako se to uopće može dovoditi u pitanje? - bio je odriješit Golub.

Iz Hrvatskih autocesta navode kako je po zadnjem planu te županijske organizacije, koji im je dostavljen 2013., navedeno da tih 76 kilometara pokriva VZG Popovača, te da u papirima nije podjeljena odgovornost. U evidenciji imaju da je DVD Stružec 2024. ondje imao pet, a DVD Popovača jednu intervenciju. Potvrdili su i da oni nemaju utjecaja koga će uputiti na nezgodu ili požar, no dodaju kako 'nema igranja sa sigurnosti'.

- Zakonom o vatrogastvu jasno je definirana odgovornost svakog od zapovjednika, odnosno Županijskog vatrogasnog zapovjednika, Zapovjednika vatrogasne zajednice grada i Zapovjednika DVD-a za intervencijsku spremnost ustrojbene jedinice kojom zapovijeda. Oni moraju voditi brigu da svaka vatrogasna intervencija na autocesti bude izvršena s dovoljnim brojem vatrogasaca i dovoljnim brojem vatrogasnih vozila, a što je za sada tako i bilo na cijeloj dionici A3 - pišu iz HAC-a.