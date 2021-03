Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček pozvala je u srijedu ministra obrazovanja Radovana Fuchsa da joj se u vezi s planom obnove škola oštećenih u potresu, koje su imovina Grada, javi prije nego što se u javnost preko Vladina portala "iznesu poluinformacije".

Nakon što su na stranici Vlade potresinfo.gov.hr objavljene informacije o izgradnji nove Ekonomske škole u Sisku te o stanju oštećenih škola na sisačkom području, koje će, kako stoji, biti obnovljene do rujna, pismom se danas ministru Radovanu Fuchsu javila sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, pozivajući ga da joj se u vezi s planovima obnove imovine Grada Siska javi prije nego što se u javnost iznesu poluinformacije.

Ikić Baniček ističe kako je iznenađena informacijama o obnovi Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Strukovne škole, Glazbene škole, osnovnih škola Viktorovac i Galdovo, Područne škole Topolovac i Gimnazije Sisak te o pripremama za obnovu, o čemu Grad dosad nije bio obaviješten.

"Osnovnu školu Viktorovac Grad je obnovio i u njoj nastava uredno funkcionira od prvog dana drugog polugodišta, a priprema se i obnova sportske dvorane u sklopu škole. Nastava u privremeno neupotrebljivoj Osnovoj školi Galdovo se odvija po A modelu zahvaljujući organiziranom prijevozu učenika u Osnovnu školu Braće Bobetko, koja zbog toga ponovno radi u dvije smjene. Projekt obnove i dogradnje Osnovne škole Galdovo ionako je bio pripremljen prije potresa, tako da će Grad Sisak vrlo brzo pokrenuti postupak nabave za izvođača radova kako bi nastava mogla biti obnovljena za sve učenike na staroj adresi, no u novom objektu. Od Vašeg ministarstva tu pomoći niti interesa do sada nismo vidjeli", stoji u pismu ministru Fuchsu.

Nastava Ekonomske škole, piše Ikić Baniček, i ranije je organizirana u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića, a o izgradnji nove Ekonomske škole Grad nije bio obaviješten iako bi kao osnivač Kukuljevićeve škole to trebao znati kako bi se obnova obavila prema stvarnim potrebama škole.

"Što se tiče najave o 'administriranju' Gimnazije Sisak, što god to značilo, moram Vas upoznati s činjenicom da je Grad Sisak vlasnik objekta i da nikakvih najava ili kontakata s osnivačem Gimnazije po tom pitanju nije bilo. Pretpostavljam da će u jednom trenutku osnivač, a to je Županija sisačko-moslavačka, obavijestiti vlasnika, a do sada se to nije dogodilo", stoji u pismu.

Na kraju gradonačelnica Ikić Baniček poziva ministra Fuchsa - ako njegovo ministarstvo ima nekih planova s imovinom Grada Siska ili mu trebaju kakve informacije - da joj se obrati prije nego poluinformacije budu objavljene na Vladinu portalu.