'Ili smatra da je premijer na čelu te koruptivne hobotnice ili da ona upravlja i njime samime'

Ministrica Tramišak čak i javno spominje da će prije tražiti zaštitu od europskih institucija nego hrvatskog pravosuđa. Ako tako reagira aktualna ministrica, možete misliti kakvu zaštitu mogu očekivati građani. Ona nije htjela kontaktirati premijera nego je radije prvo kontaktirala medije, čime pokazuje da smatra, ukoliko su te prijetnje točne, ili da je premijer na čelu te korupcijske mutne hobotnice ili da ta hobotnica upravlja i njime pa od njega zaštitu ne može očekivati, istaknula je mostova zastupnica Marija Selak Raspudić komentiravši prijetnje koje je policiji prijavila ministrica EU fondova Nataša Tramišak.

No, kako je sama rekla nakon što je to javnosti otkrio Nacional, dobiva ih već mjesecima zbog toga što nije produžila ugovor s tvrtkom Omega Software, a policiji se obratila tek jučer. O svemu, kaže Tramišak, do sada nije bila obavijestila ni šefa, predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića.

- U konačnici, ono što se ovime sigurno može utvrditi jest da postoji dublji sukob unutar HDZ-ovih struktura i same Vlade pa čak i među onim ministrima koji do sada nisu bili u fokusu javnosti. Vlada očito ne funkcionira, ne komunicira međusobno, a dijelom je različitih koruptivnih procesa. Ili se ministrima prijeti ili su oni sami upleteni u njih. Također je moguće, obzirom na način na koji je ministrica odlučivala o sredstvima, da je i ona sama poduzela neke korake koji nisu bili najispravniji pa da se ovakvim prvim, javnim istupom želi osigurati od mogućih posljedica i za svoje postupke - kaže Selak Raspudić.

Premijer Plenković o tome da je član Vlade pod udarom prijetnji - šuti. Još se nije oglasio.

- Vjerojatno ima pametnijeg posla, kako on to voli reći. Premijer nije sklon oglašavanju kada se radi o korupcijskim aferama u njegovoj Vladi nego je radije sklon prebaciti se na vanjsku politiku i bilo što što dalje od Hrvatske kako ga ne bi morali suočiti s vlastitim unutarnjim političkim problemima - poručuje zastupnica Mosta ističući kako je dobro što upravo danas u Saboru raspravljaju o osnivanju Istražnog povjerenstva koje bi se bavilo aferama oko EU fondova, a što su inicirali SDP i Možemo još u studenom.

- Ne samo zbog ovog slučaja, već zbog svega što se ranije izdogađalo u Vladi, potrebno je da odgovornost preuzme onaj koji je na njezinom čelu, upravo sam Plenković i da raspusti Vladu, da idemo na prijevremene izbore. U trenutku kada svjedočimo nezapamćenoj krizi na europskom tlu, mi imamo duboko korumpiranu Vladu i Vladu u kojoj se ministricama očito prijeti. To ne ulijeva sigurnost i to sigurno nije Vlada koja nas može izvući i iz trenutne inflacijske i sigurnosne krize. Zato su nam sada više nego ikada potrebni novi izbori i vrijeme je da Andrej Plenković konačno podnese odgovornost za ono što se događa u RH pod njegovim vodstvom i njegovim izborom jer su svi ovi ljudi upravo ljudi koje je on postavio na čela ministarstava - zaključila je Selak Raspudić.

