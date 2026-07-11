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Ima li tome kraja(č)? Uskok širi istragu u slučaju Pavlek. Znamo i iznos izvučene love mjesečno!

Piše Ivan Pandžić,
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Ima li tome kraja(č)? Uskok širi istragu u slučaju Pavlek. Znamo i iznos izvučene love mjesečno!
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Uskok će obuhvatiti još ljudi, među njima i Damira Šegotu i Sinišu Krajača. Svaki mjesec iz Skijaškog saveza je izvučeno između 90.000 i 160.000 eura tijekom samo zadnjih 10 godina. Revizori na sve zažmirili

Dok je Vedran Pavlek, bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija, u Kazahstanu i čeka izručenje, istražitelji su analizirali tisuće dokumenata iz njegova laptopa. I neslužbeno smo doznali da je uskoro vrlo izgledno proširenje istrage, u kojoj je dosad bilo samo šestero okrivljenih. Uskok je razgovarao i sa svjedocima koji su bili na Pavlekovu popisu, a neki od njih trebali bi postati i osumnjičenici u proširenju istrage. Među njima bi trebali biti i sadašnji glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniša Krajač, koji je već pod izvidima i zbog drugih stvari, te Damir Šegota, dugogodišnji direktor olimpijskog programa HOO-a.

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Komentari 35
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