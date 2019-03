'Ima prostora pomoći da se zdravi dio brodogradnje spasi'

Vlada očito nije spremna donijeti konačnu odluku o Uljaniku i 3. maju te je to očito razlog zašto su i pravosudna tijela odgodila svoju odluku, kazao je Branko Grčić (SDP). Naveo je kako je ponuda strateškog partnera bila prenapuhana, da se od države tražilo previše te je ponovio da je to bio oblik ucjene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Branko Grčić o Uljaniku Reporter: Snježana Krnetić Posted by 24sata Politiko on Friday, 29 March 2019

- Vlada jednostavno na to nije mogla pristati. Međutim Vlada još ima prostora pomoći da se onaj zdravi dio brodogradnje spasi, ali mora tražiti način kako omogućiti nastavak brodogradnje i dovršetak brodova kako bi se smanjio ukupan trošak ove krize. Kako će to napraviti ne mogu trenutno komentirati, ali vjerojatno je za to dobila ovo dodatno vrijeme - rekao je Grčić.

Poručio je i kako u ovoj priči ne smije biti svađe.

- Mi moramo hladne glave pristupiti problemu i izvući cijelu priču tako da ono bolesno tkivo odstranimo, a ono što je zdravo ili poluzdravo spasimo. To je put, a što će iza toga biti to je pitanje strateške procjene ima li brodogradnja u tržišnim uvjetima potencijala da opstane ili ne. Ako to nije strateški partner onda ostaju dvije opcije, da država preuzme brigu o tome ili da to bude stečaj s preustrojem. Mi smo za ovu prvu varijantu jer ona je realnija - izjavio je Grčić.

Voljeli bi, kaže, da se država ne miješa u cijelu priču, ali ona je već, navodi, duboko umiješana i treba spasiti sve što se spasiti može.

Naveo je da trošak jamstava može smanjiti, ako se brodovi izgrade:

- Uz to ide vjerojatno ide financiranje jednog dijela plaća koje do sada nisu isplaćene i možda neki kredit gdje država ne bi moga izbjeći da ne sudjeluj. Ono što je do jučer bila opcija jest da država pokrije sve dubioze de facto privatnog brodogradilišta, a da onda oni zavladaju tom firmom s obećanjem da će u idućih pet godina nešto uložiti. Ne može. To nije varijanta koju mi kao ozbiljni oporbeni političari ne podupiremo kao ni Vlada, jer se na ucjene privatnog partnera pristati ne može - zaključio je.