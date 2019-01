'Ima šarm i stvari zagura kao milo dijete i to na fin način'

Ima i šarm te način na koji pristupa razgovora s ljudima. Pamtim puno ministara financija koji su bili eksplozivniji u tome. On poput milog djetata stvari zagura, ali napravi to na fin način. Puno toga što se priprema u ministarstvu doznajemo naknadno, nismo najčešće uključeni u radne skupine kada je riječ o izmjenama zakona i propisa koji su u domeni ministarstva financija. Kad nam to iznesu to je gotova stvar sa Zakonom. To se pokušava nadoknaditi smiješkom, jer to djeluje ugodnije kad netko galami, ali efekti su uvijek isti, rekao je u nedjelju za RTL Danas Predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever o ministru financija Zdravku Mariću.