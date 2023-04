Imaju li u Saboru VAR i kad se dobije 'crveni karton'? Ovo je kratki vodič kroz sva pravila

Predsjednik Sabora me na najgrublji i najvulgarniji način, protuzakonito i protuustavno, ne za vrijeme rasprave nego tijekom stanke, isključio sa sjednice na dva dana. To je skandal, upozorio je Suverenist Željko Sačić nakon kaosa u sabornici ovog tjedna, a zbog čega je uputio i prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zastupnik je stava da predsjedniku Sabora ovlasti prestaju tijekom stanke i da tada ne može davati opomene, no Odbor, u kojem većinu imaju vladajući, nije se složio s njim. Stali su na stranu Gordana Jandrokovića.

- I stanka je dio sjednice Sabora. Dužnost predsjednika je štititi dignitet Sabora, zastupnika, ali i samog predsjedatelja - rekao je predsjednik Odbora, HDZ-ov Dražen Bošnjaković.

A polemike oko Poslovnika i opomena vode se između vladajućih i oporbe već duže vrijeme. Naime, iako u Poslovniku piše da se opomena s oduzimanjem riječi odnosi samo na točku dnevnog reda tijekom koje ju je zastupnik i dobio, vladajući su najednom provoditi zabranu govora cijeli dan i onemogućavati sudjelovanje u raspravi i tijekom druge točke tog dana. Počeli su i prenositi opomene s jedne na drugu točku dnevnog reda. Apsurdno, ni jučer Odbor nije donio jedinstven stav po tom pitanju.

A što uopće zastupnici tijekom sjednice smiju, koliko mogu govoriti, kada i koliko opomena mogu dobiti i što koja znači, donosimo u kratkom vodiču kroz sjednicu, ukoliko u idućih godinu dana prelomite i odlučite da biste baš i vi u borbu za ovaj posao iz snova.

Nitko ne smije govoriti dok mu predsjedavajući ne da riječ.

Stav o točki rasprave se može iznijeti u ime Kluba ili pojedinačno.

Predstavnik Kluba ima pravo na 10, a pojedinačni zastupnik na pet minuta.

Može zatražiti i stanku pa će dobiti još dvije minute tijekom kojih može iznijeti mišljenje o onome o čemu se raspravlja.

Svakog dana zasjedanja, ili prije početka rasprave o točki dnevnog reda ili prilikom prelaska na drugu, mogu u pet minuta iznijeti i slobodno stajalište o bilo čemu.

Onome tko se javio za pojedinačnu raspravu, drugi zastupnik može replicirati jednom, a ovaj mu odgovoriti. I to je to. Ne mogu replicirati jedni drugima unedogled. Po točki dnevnog reda o kojoj raspravljaju imaju pravo na svega tri replike i to u trajanju svake od minutu, što oporba najviše i problematizira naglašavajući da im je to premalo. E, zato dižu pločice famoznog instituta povrede Poslovnika. Tu kroz 30 sekundi moraju obrazložiti u čemu je prethodni govornik povrijedio Poslovnik, ali to u principu, obzirom na mali broj replika, koriste kako bi zapravo odgovarali jedni drugima na prozivke, a koje u većini slučajeva odu široko van teme i prerastu u prepucavanje. Upravo je to ono što živcira, ponajviše, HDZ-ove predsjedavajuće pa "lupaju" opomene istog trena zbog zloupotrebe tog instituta, a zbog čega ih oporba optužuje za gušenje rasprava i ušutkavanje.

Dvije opomene su upozorenje. Osim za zlouporabu povrede Poslovnika, može se opomena dobiti i ako zastupnik nastavi govoriti nakon isteka predviđenog vremena, dobacuje iz klupa, vrijeđa druge zastupnike ili predsjedavajućeg, govori bez dopuštenja. Treća opomena je oduzimanje riječi. A bez prethodne dvije, ova opomena se automatski može udijeliti u slučaju pozivanja na nasilje ili mržnju.

Kada zastupnik nastavi govoriti i nakon oduzimanja riječi, četvrtom opomenom mora van. Ako ne želi napustiti sabornicu ni tada, predsjedavajući mu može onemogućiti sudjelovanje na sjednici i u dvostrukom trajanju, dakle dva dana. A sve češće oporbenjaci dobivaju tu najstrožu kaznu do koje dođu gubljenjem živaca i daljnjom raspravom s predsjedavajućima smatrajući nepravednim što su prethodne opomene uopće dobili. U slučaju da se ogluše na naredbu za napuštanjem sjednice, tu je i saborska straža za uvođenja reda. Ponekad imaju posla, ali od Ivana Pernara nisu nikoga iznosili. Za sad.

A VAR? Ovisi jesu li saborske kamere upaljene ili ugašene. Sve sjednice prenosi saborska televizija.



