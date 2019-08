'Imali su kafić na Krku, sve ih je nesvjesno cinkao policajcu'

Kosovar Lutfi H. (53) glava je krijumčarske bande koja je početkom tjedna uhićena zbog krijumčarenja migranata. On je s još nepoznatim osobama organizirao prebacivanje većeg broja stranaca u Hrvatsku preko državne granice s BiH, i to za iznos od najmanje 1000 eura po osobi. Međutim, ni on, ni drugi kosovski državljanin X.V. (38) još nisu uhićeni. Za njima i još dvojicom hrvatskih državljana se traga, javlja Jutarnji list. Za desetero njih određen je istražni zatvor.

- Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od bijega i od ponavljanja kaznenog djela, a radi se ukupno o četvero osumnjičenika. U odnosu na preostale osumnjičenike, njih 6, istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - objasnio je Zoran Sršen, glasnogovornik Županijskog suda u Rijeci za Jutarnji.

Većina osumnjičenih je iz Slavonskog broda, a drugi su iz Rijeke, Baške i Matulja. Oni su u čitavoj operaciji bili pomoćnici. Dio je preuzimao strance u vlastite ili iznajmljene aute, a drugi su bili prethodnici - izviđali su ima li na cesti policijske ophodnje.

Jedna od njih je i Andrea K. iz Baške na Krku koja je uhićena zajedno sa svojim zaručnikom Josipom K. iz Slavonskog Broda. Andrea je bila prethodnica.

- Kafić su otvorili početkom ovog ljeta i zajedno su ga vodili. Vrlo često je policija bila kod njih, pa nam nije bilo čudno kad je došla i početkom tjedna, ali nismo znali zašto. Čuli smo da su se bavili nekim sumnjivim poslom - rekao je za Jutarnji jedan stanovnik Baške koji ih poznaje. Vjeruje da krijumčarenje migranata nije jedina nezakonita stvar kojom su se bavili.

- Kako se sada govori po mjestu, u taj je kafić već neko vrijeme zalazio policajac u civilu koji se sprijateljio s vlasnikom. S vremenom se ovaj opustio te mu se počeo hvaliti čime se bave i tako su otkriveni - priča druga sugovornica.

Ova grupa prevezla je barem 96 migranata i zaradila oko 700 tisuća kuna.