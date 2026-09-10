'Imam 38 godina, a moj dečko 73. Boli me kad me pitaju je li mi to tata. Mi se baš volimo'

Trideset i pet godina razlike? Za Danielle Sheard (38) i njezina partnera Boba (73) iz britanskog West Yorkshirea to uopće nije problem. Zajedno su više od četiri godine, planiraju useliti zajedno i tvrde da ih prije svega povezuju humor i prijateljstvo. No ljudi ih na prvi pogled često doživljavaju drukčije. „To joj je sigurno otac!”, pomisle mnogi. Upoznali su se preko zajedničkog poznanika s posla dok je Danielle radila u baru. Između njih odmah je zaiskrilo, a prijateljstvo je postupno preraslo u ljubavnu vezu. Sve se konačno promijenilo kada ju je Bob poljubio dok su zajedno gledali film.

Međutim, njihova ljubav ne nailazi uvijek na odobravanje.

- Ljudi su mi govorili da traćim život ili da Bob sigurno ima puno novca - kaže Danielle, koja radi u području poslovnog razvoja. Jednom su je u zračnoj luci čak zamijenili za njegovu kćer dok su zajedno kupovali iste parfeme. Prilično neugodna situacija.

- To boli jer umanjuju stvarnu vezu koju imamo. S druge strane, ponekad je i smiješno jer ljudi prosuđuju samo ono što vide, umjesto da razumiju kakvi smo kao par - dodaje.

Prema Danielle, godine nikada nisu predstavljale prepreku u njihovoj vezi

- Moj prvi dojam bio je da je duhovit, da se s njim lako razgovara i da ima odličan smisao za humor. Oboje volimo suhi humor i imamo vrlo sličan smisao za sarkazam - kaže o životu sa znatno starijim partnerom.

Naravno, ponekad se susretnu i s generacijskim razlikama – i to ne malima. Bob ne podnosi društvene mreže, obožava svoje Skechers tenisice i u svakoj trgovini traži tiskanu kopiju računa. Danielle je potpuno drukčija.

- Ja njemu pošaljem poruku na WhatsApp, a on mene nazove - smije se.

Par također ne želi imati djecu i otvoreno govori o budućnosti.

- Naša razlika u godinama naša je snaga. Imamo različita životna iskustva, ali savršeno se nadopunjujemo - kaže Danielle.

A zatim dodaje ono najvažnije:

- On je moj najbolji prijatelj, a ja njegova.