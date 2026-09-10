Obavijesti

News

Komentari 18
PLANIRAJU I DJECU

'Imam 38 godina, a moj dečko 73. Boli me kad me pitaju je li mi to tata. Mi se baš volimo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Imam 38 godina, a moj dečko 73. Boli me kad me pitaju je li mi to tata. Mi se baš volimo'
6
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danielle i Bob, par s 35 godina razlike, otkrivaju kako ih humor i prijateljstvo vežu unatoč predrasudama

Trideset i pet godina razlike? Za Danielle Sheard (38) i njezina partnera Boba (73) iz britanskog West Yorkshirea to uopće nije problem. Zajedno su više od četiri godine, planiraju useliti zajedno i tvrde da ih prije svega povezuju humor i prijateljstvo. No ljudi ih na prvi pogled često doživljavaju drukčije. „To joj je sigurno otac!”, pomisle mnogi. Upoznali su se preko zajedničkog poznanika s posla dok je Danielle radila u baru. Između njih odmah je zaiskrilo, a prijateljstvo je postupno preraslo u ljubavnu vezu. Sve se konačno promijenilo kada ju je Bob poljubio dok su zajedno gledali film.

‘I’m 38 and dating a 73-year-old – people say I’m wasting my life' ‘I’m 38 and dating a 73-year-old – people say I’m wasting my life' ‘I’m 38 and dating a 73-year-old – people say I’m wasting my life'
6

Međutim, njihova ljubav ne nailazi uvijek na odobravanje.

- Ljudi su mi govorili da traćim život ili da Bob sigurno ima puno novca - kaže Danielle, koja radi u području poslovnog razvoja. Jednom su je u zračnoj luci čak zamijenili za njegovu kćer dok su zajedno kupovali iste parfeme. Prilično neugodna situacija.

- To boli jer umanjuju stvarnu vezu koju imamo. S druge strane, ponekad je i smiješno jer ljudi prosuđuju samo ono što vide, umjesto da razumiju kakvi smo kao par - dodaje.

Prema Danielle, godine nikada nisu predstavljale prepreku u njihovoj vezi

- Moj prvi dojam bio je da je duhovit, da se s njim lako razgovara i da ima odličan smisao za humor. Oboje volimo suhi humor i imamo vrlo sličan smisao za sarkazam - kaže o životu sa znatno starijim partnerom.

Naravno, ponekad se susretnu i s generacijskim razlikama – i to ne malima. Bob ne podnosi društvene mreže, obožava svoje Skechers tenisice i u svakoj trgovini traži tiskanu kopiju računa. Danielle je potpuno drukčija.

‘I’m 38 and dating a 73-year-old – people say I’m wasting my life'

- Ja njemu pošaljem poruku na WhatsApp, a on mene nazove - smije se.

Par također ne želi imati djecu i otvoreno govori o budućnosti.

- Naša razlika u godinama naša je snaga. Imamo različita životna iskustva, ali savršeno se nadopunjujemo - kaže Danielle.

A zatim dodaje ono najvažnije:

- On je moj najbolji prijatelj, a ja njegova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji
VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?
ODVELI GA U ZATVOR

VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policajce u obiteljskoj kući. Policija je izvijestila da je žena usmrćena oštrim predmetom...
'ISTRA TI MATERINA' Skoro tuča: Radolović spomenula 'incest' Ireni Peruško. Nastao je kaos!
MORALI IH RAZDVAJATI

'ISTRA TI MATERINA' Skoro tuča: Radolović spomenula 'incest' Ireni Peruško. Nastao je kaos!

Sve je 'eksplodiralo' nakon što je Sanja Radolović izrekla riječ 'incest', prethodno spočitavajući Ireni Peruško da je glasala za svog sina u izboru za člana Savjeta mladih...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026