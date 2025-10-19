Ante Pađen je radni vijek proveo kao inženjer arhitekture, a onda opet, u 80-oj, upisao drugi fakultet, teologiju. Kad je krenuo u školu 1950. u Lici, imao je pločicu za pisanje i kamenu olovku, danas radi na dva računala
JUNAČINA FAKSA ANTE PAĐEN PLUS+
'Imam 82 godine i studiram. Još jedan ispit mi je ostao. Ali nije mi važna diploma, nego znanje'
Čitanje članka: 5 min
Najteži sam ispit na fakultetu ostavio za kraj, još samo njega trebam položiti, a onda - diplomski, kaže nam Ante Pađen, za prijatelje Toni, 82-godišnji inženjer arhitekture koji je prije tri godine odlučio ponovno studirati, ovaj put teologiju. Prvi je put studirao 60-ih, uz rad. Unatrag dvije godine gospodin Toni živi u Domu za starije osobe Centar u središtu Zagreba, u Klaićevoj ulici. U tu se donjogradsku ulicu smjestio čitav njegov život.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku