Situacija s cijepljenjem u Hrvatskoj svakim danom sve je apsurdnija pa su takva i objašnjenja odgovornih ljudi. Ministar zdravstva Vili Beroš, koji je posao izrade platforme CijepiSe dodijelio tvrtki koja se, između ostalog, bavi i cvjećarstvom, na većinu tehničkih pitanja, koji itekako utječu na ovaj najvažniji proces u normalizaciji života, odgovore ne zna.

Tijekom današnje konferencije Stožera, prve nakon tjedan dana, puno pitanja bilo je upravo oko te platforme. Je li konačno profunkcionirala?

- Ponavljam što sam rekao i jučer, platforma je već u radu, ne samo testnom nego pravom radu i jučer smo naručili preko 800 zainteresiranih za cijepljenje na masovni punkt u Zagrebu za ponedjeljak i preko 3000 za utorak. Povratni odgovor je da su mailovi upućeni, da su stigli adekvatno u pretinac dolazne pošte. I sad smo u fazi iščekivanja odgovora na njih. Prema mojim informacijama, platforma funkcionira - poručio je Beroš dodavši kako je stalno u kontaktu s informatičarima.

'Odgovornost je na cjepiteljima, moraju adekvatno i na vrijeme upisivati cijepljene'

Na opasku novinara da i danas u medijima imamo slučaj gospođe koja je dobila poziv preko platforme za primanje druge doze cjepiva, a nije primila ni prvu, nastala je zbrka jer je Beroš krivo povezao o čemu se radi.

- I ja sam jutros pročitao u medijima o slučaju da je gospođa dobila poziv na cijepljenje iako je već cijepljena i ranije zavedena. Netko tko je cijepio nije adekvatno i na vrijeme upisao u e-cijepih, stoga se ona u informatičkom sustavu i nadalje vodi kao necijepljena. A informatički sustav odrađuje svoj posao i šalje upite - istaknuo je naglasivši važnost adekvatnog upisa cijepljenih u sistem e-cijepih.

- Molim sve cjepitelje i sve organizatore i koordinatore cijepljenja po županijama da omoguće promptni upis cijepljenih na digitalnu platformu jer je to jedini način da ona funkcionira. Dakle, sistem funkcionira, ali je problem što se kod te gospođe dogodilo da ju onaj tko ju je cijepio nije uveo u sustav, a kako se automatski generiraju pozivi, dobila je ponovni poziv - istaknuo je prebacivši odgovornost na cjepitelje.

Informatičarka umjesto ministra odgovara na pitanja

No, novinari su ga prekinuli i objasnili da krivo govori i ponovno ga uputili na to da je dotična gospođa dobila poziv za drugu dozu, a nije cijepljena ni prvom, a ne da se ona već cijepila.

Pa je ministar zbunjeno prstom pozvao informatičarku ministarstva, koja se bavi tim tehničkim pitanjima, da ona pojasni o čemu se radi.

- Prvi krug starijih od 65 godina na području Zagreba je odrađen 7. travnja, a gospođa je tad propustila cijepljenje, a u sustavu su zabilježena ova dva ponuđena termina. Drugi krug pozivanja je ponovljen jučer, isto za sve starije od 65 godina te su opet gospođi ponuđena dva termina, jedan početkom idućeg tjedna za cijepljenje AstraZenecom te drugi za docjepnu dozu. Za sada se nudio samo termin za cijepljenje AstraZenecom, a od srijede na području Zagreba možemo ponuditi termin za cijepljenje Pfizerom. Ona može pričekati ponovni krug pozivanja ili se javiti svom obiteljskom liječniku, koji ju može prioritetno naručiti - pojašnjavala je stojeći kraj ministra.

Nevjerojatan odgovor

Očigledno nisam pratio sve, dodao je ministar.

Upitan što je s popisom necijepljenih koje je zatražio da mu obiteljski liječnici dostave, a koji zbog toga negoduju jer uz sav posao još i to moraju raditi pa im nije jasno čemu onda uopće platforma za prijavu, Beroš je dao dosta nevjerojatan odgovor.

- Dakle ovako, odgovor na to pitanje je doista kompleksan. Platforma služi za bilježenje interesa građana za cijepljenje, a nama je cilj doći do onih koji interes nisu iskazali putem platforme, poziva call centru, obiteljskih liječnika, portala i sustava e-građanin. Dakle, nama je cilj doći do onih koji kod kuće razmišljaju da li će se cijepiti ili ne. Mi smo u ovom trenutku pred najvažnijim zadatkom, a to je postići adekvatni opseg procjepljivanja. Da bismo to postigli, ponekad i dupliramo kanale - rekao je ministar dodavši kako imaju mogućnost drugim kanalima doći do onih koji nisu iskazali interes za cijepljenje, ali da im u tome upravo mogu pomoći liječnici obiteljske medicine.

- Jer, prema platformi, u prvom tjednu svibnja mogu automatski prepoznati sve osiguranike koji nisu cijepljeni te uputiti nama ili u platformu zainteresiranih sve te osiguranike, koji će onda dobiti obavijest putem sustava ili poslati u Ministarstvo dopis sa onima koji nisu cijepljeni te će se oni putem call centara pozivati. Dakle, duplirali smo proces da bi bili sigurni da će informacija o mogućnosti cijepljenja doći do svih građana - istaknuo je ministar naglasivši kako se svi moraju angažirati u taj proces.

- Žao mi je zbog preopterećenosti, znam kako je liječnicima, zahvaljujem im na trudu i molim za još jedan mali suport i pomoć da bi došli do svih onih koji za sada nisu iskazali interes i poslali im poruku da je važno cijepiti se - dodao je.

Pa čemu onda platforma od četiri milijuna kuna?

Dakle, od četiri kanala preko kojeg se građani mogu prijaviti za cijepljenje, a već vrapci na grani znaju koji su jer se već dva mjeseca komuniciraju, a od kojih jedan kanal, famozna platforma CijepiSe, košta preko četiri milijuna kuna, sad će se zivkati sve one koji interes za cijepljenje još nisu iskazali.

Pa čemu se onda uopće radila platforma za prijavu i zašto smo iskeširali silne milijune za nju, pitali smo ministra. Onaj tko se želi cijepiti, prijavit će se, logično, onaj tko ne želi - neće. Zato i jest tu kanal na koji se mogu sami upisati i čekati svoj termin.

- Odgovor je vidljiv iz vašeg pitanja. Platforma ne može natjerati onog koji se ne želi cijepiti ili iskazati interes da ga iskaže. Platforma i svi načini prijavljivanja su tu da omoguće svima onima koji se žele cijepiti da se prijave. S tim da platforma i njeno ukupno koštanje nije samo web servis prijave nego implementacija 10 elemenata, od e-naručivanja, portala zdravlja, e-građanin, sustava primarne zdravstvene zaštite, bunara želja... Znači to je kompleksno, no mi moramo naći način kako doći do onog građanina koji je kod svoje kuće i ne želi iskazati interes. Želimo biti proaktivni, poslati mu mail, zvati, ali moramo imati prvo baze tih i nastojimo doći do tih baza. Obiteljski liječnici nam mogu pripomoći puno, ali i na druge načine ćemo probati doći do tih građana - poručio je Beroš istaknuvši kako platforma ni na koji način ne može interferirati s tim građanima niti ih nagovarati za cijepljenje.

- Ona je tu za one koji su odlučili da se žele cijepiti da im se omogući da dobiju svoje mjesto, svoj red i lokaciju, a na nama je da dođemo do onih koji su još kod kuće i nećkaju se - dodao je.

'Ja kao ministar ne mogu odgovoriti na tehnička pitanja'

Iako je nekoliko puta naglasio kako cjepitelji moraju adekvatno upisivati cijepljenje, upravo liječnici upozoravaju kako od 16. travnja sustav registracije ne funkcionira te da oni cijepljene upisuju u svoje tekice.

Upitali smo ga je li to popravljeno, radi li sad normalno i, obzirom da je ne evidentiranje cijepljenih ogroman problem, kako će to utjecati prilikom uvođenja tzv. Covid putovnica. Ministar je ponovno prstom pozvao informatičarku. Ona je istaknula kako sustav CEZIH funkcionira i da se očito radi o pojedinačnim problemima.

- Svi korisnici sustava CEZIH, čija je ova platforma dio, trebaju prijavljivati probleme u radu na ustaljen način. Ako postoji pojedinačan slučaj nefunkcioniranja neke transakcije, onda se to na redovan način prijavljuje, rješava i otklanja - poručila je.

Na pitanje može li jamčiti da su sada sve baze podataka objedinjene i da onaj stariji od 65 godina prijavljen na platformu CijepiSe može očekivati poziv od svog obiteljskog liječnika, odnosno može li liječnik vidjeti prijavu preko platforme i pozvati prijavljenu osobu na cijepljenje u ordinaciju, ministar je istaknuo kako je to opet jedno tehničko pitanje na koje on kao ministar ne može odgovoriti.

- A i prebrzo ste govorili - požalio se novinarki istaknuvši kako on očekuje da su sve baze objedinjene.

Pa je ponovno pozvao informatičarku da odgovara na pitanja.

- Ordinacije obiteljske medicine su prilagođene na način da mogu na platformu putem web servisa prebaciti sve informacije o osiguranicima koji su iskazali interes za cijepljenje. Isto tako, liječnik ima mogućnost pojedinačnog upita na bazu i na popis zainteresiranih i na bazu e-cijepih. No, još nije napravljena integracija između aplikacije za obiteljsku medicinu i e-cijepih, na tome intenzivno radimo i to imamo u pripremi od idućeg tjedna - pojašnjavala je informatičarka dodavši kako će od idućeg tjedna liječnici obiteljske medicine za sve svoje osiguranike povlačiti podatke o cijepljenima.

Na dodatno pitanje, obzirom da je sve nejasno unatoč odgovorima, da li to znači da liječnik sada može izvući prijave putem platforme CijepiSe i pozvati ga sebi na cijepljenje, i dalje je informatičarka pokušavala objasniti dok je ministar, sjedeći kraj nje dok ona stoji, pričao na mobitel.

- Trenutno web servis za dohvat podataka iz popisa zainteresiranih radi i liječnici imaju tu mogućnost, no nemaju još mogućnost pozivanja cijepljenih iz baze e-cijepih - rekla je.

'Krajnja je opcija da se uvede radna obaveza'

I dalje je sve ostalo potpuno nejasno. Informatičarka se ispričavala, ali i ministar očito baš ne zna odgovore na ova jednostavna pitanja od velike važnosti.

Na pitanje hoće li liječnicima obiteljske medicine ti prekovremeni biti plaćeni i hoće li biti sankcionirani ako se ne odazovu tom pozivu, Beroš je istaknuo kako nije uvedena radna obaveza te da o tome ni ne razmišljaju.

- To je jedna od opcija, ali krajnja. Ja doista vjerujem da ćemo svi u sustavu zdravstva pokazati dovoljno svjesnosti o ovom procesu da radnu obavezu nećemo morati uvoditi. Međutim, izdana jest posebna uputa o sigurnosnoj mjeri potrebe sudjelovanja svih djelatnika i zdravstvenih i nezdravstvenih u okviru ovog važnog procesa - rekao je Beroš dodavši kako će lokalni koordinatori napraviti raspored za svibanj i lipanj svih onih djelatnika iz HZJZ-a, Domova zdravlja, bolnica, Hitne medicinske pomoći i privatnih ustanova, a koji će sudjelovati u cijepljenju.

- Od početka sljedećeg tjedna kad dolaze veće količine cjepiva sve ćemo kapacitete upogoniti - rekao je.

O sankcijama se u ovom trenutku ne razmišlja, naglasio je.