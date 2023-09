Imamo dokument: Banožiću su dali da vodi kolegij, a nema ni jednu kompetenciju za predmet

Samo par mjeseci nakon što je zasjeo u fotelju ministra obrane, Mario Banožić se uvalio na još jedan fakultet, i to kao sunositelj kolegija na Vojnim studijima. 24sata su u posjedu službenog popisa nastavnih kompetencija kojima je Banožić zaslužio profesuru, a ona se, ukratko, svodi na to da je vinkovački HDZ-ovac koji se do tada bavio marketingom i turizmom, u nekoliko mjeseci od imenovanja ministrom 'proširio interes' na obranu. Nije navedena ni jedna jedina kompetencija za predmet. I uredno je pušten da predaje na fakultetu.