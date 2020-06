'Imamo dva modela za otkup INE. Trenutno nemamo novac'

<p> Ministar gospodarstva <strong>Darko Horvat </strong>gostovao je u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a516374/Horvat-Imamo-dva-moguca-modela-financiranja-otkupa-INA-e.html" target="_blank">Newsroomu na televiziji N1</a> gdje je pričao o otkupu INE, ali nije želio ništa otkriti o samim modelima otkupa.</p><p>- Kada bih ja iznosio takve brojke danas, bio bih paušalan, a ovaj razgovor nevjerodostojan. Brojka koju ćemo sutra staviti na stol bit će povod za razgovore - rekao je Horvat pa otkrio samo jednu pojedinost, a to je da postoje dva modela.</p><p>- U ovom trenutku nemamo novac, ali postoji perspektiva. Dva su modela unutar kojih imamo mogućnost pronaći sredstva za povratiti INA-u.</p><p>Naravno, nezaobilazna tema bili su i nadolazeći izbori i izborni program HDZ-a. Rekao je da su sve brojke realne, od minimalne do prosječne plaće do rodiljnih naknada.</p><p>- Imali smo kontinuitet, sve su brojke u pravcu pozitivnog i sve će se to nastaviti u iduće četiri godine, ovo je ne realno nego konzervativno kad govorimo o procjenama. To nisu obećanja, to je puka realnost. Sve iz programa ima izvorište u proračunu i sredstvima EU. Imamo europski socijalni fond, dosada se nije događalo da se rodiljne naknade mogu iz toga, ali ne vidim razlog zašto se to ne bi moglo</p><p>Hrvatska bi trebala imati na raspolaganju 12 milijardi eura od Europske unije?</p><p>- Siguran sam da smo naučili dinamički puno brže povratiti novac, u takvoj smo inerciji, imamo ugovorene projekte, bit će sve apsorbirano“, uvjerava Horvat koji tijekom rujna očekuje visoki konsenzus u Vijeću, i većinu u parlamentu da se krene s realizacijom. Smatra da se može odmah krenuti u određene aranžmane, da neki natječaju mogu krenuti u obradu i analizu.</p><p>Ministar je dodao kako je njegova Vlada pokazala kontinuitet u smanjivanju poreza kao i s ukidanjem neporeznih davanja. A što se tiče potencijalno loše turističke sezone koja je uvijek bila žila kucavica hrvatskog gospodarstva, kaže da će to nadoknaditi rast drugih segmenata unutar gospodarstva.</p><p>- Kojih? Industrija. Koja? Prerađivačka, drvna, metalo..Tu je velika perspektiva.</p><p>A što se tiče najavljivanih 100.000 radnih mjesta?</p><p>- Imamo sada 273 zahtjeva za nove investicije, to je 20 000 novih radnih mjesta, kada tome nadodate sumu novca koju ulažemo u istraživanje i implementaciju novih tehnologija, ovih 100 000 je zapravo konzervativna brojka.</p><p>Za kraj je dodao kako će Vlada nastaviti s mjerama za očuvanje radnih mjesta za industrije koje su najteže pogođene, a u loše vremenske prognoze vjerovat će kada ih vidi i pita se kad je to SDP imao rast od 3 posto.</p>