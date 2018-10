Imamo još posla: Ostvarili smo napredak u denuklearizaciji

Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je u nedjelju, nakon dvosatnog razgovora sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom u Pjongjangu, da dvije strane nastavljaju ostvarivati napredak u denuklearizaciji Korejskog poluotoka.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw