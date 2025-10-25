Obavijesti

FESTIVAL TOLERANCIJE

Imao je 11 kad je iskočio iz vlaka smrti za Auschwitz: Nastupio je u Zadru i oduševio publiku...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Tomi Burcul

Gronowski, jazz pijanist, odvjetnik i doktor prava,  imao je samo 11 godina kada je usred noći iskočio u šumu iz jurećeg vlaka za Auschwitz kako bi spasio goli život od nacističke mašinerije smrti

U Zadru se ovih dana održava Festival tolerancije, uz niz programa, projekcija filmova i panela.

U Kneževoj palači u četvrtak zbila se svjetska premijera filma „Nema života bez glazbe”, a poseban trenutak večeri bio je kada je Simon Gronowski, preživjeli Holokausta, sjeo za klavir i dirnuo publiku svojim nastupom.

Foto: Tomi Burcul

Bilo je proljeće 1943., dječak je uspio preživjeti užas rata. Ali nisu njegova majka, ni sestra...

U petak, nakon projekcije filma „Hakiranje mržnje / Hacking Hate” Simona Klossea – dokumentarca koji analizira širenje mržnje na internetu i borbu za digitalnu odgovornost, zadarski su srednjoškolci slušali panel pod naslovom „Kako prepoznati i suprotstaviti se digitalnom ekstremizmu.

Foto: Tomi Burcul

Razgovor u kojem su, uz zamjenika glavnog urednika 24sata Alena Galovića, sudjelovale Nikolina Grubišić Požar, voditeljica odjela maloljetničke delinkvencije PU zagrebačke i prof. Arta Dodaj sa Zadarskog sveučilišta, trebao je otvorio pitanja o granicama slobode govora i ulozi društvenih mreža u širenju mržnje. 
 

