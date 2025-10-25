Imao je 11 kad je iskočio iz vlaka smrti za Auschwitz: Nastupio je u Zadru i oduševio publiku...

U Zadru se ovih dana održava Festival tolerancije, uz niz programa, projekcija filmova i panela.

U Kneževoj palači u četvrtak zbila se svjetska premijera filma „Nema života bez glazbe”, a poseban trenutak večeri bio je kada je Simon Gronowski, preživjeli Holokausta, sjeo za klavir i dirnuo publiku svojim nastupom.

Foto: Tomi Burcul

Gronowski, jazz pijanist, odvjetnik i doktor prava, imao je samo 11 godina kada je usred noći iskočio u šumu iz jurećeg vlaka za Auschwitz kako bi spasio goli život od nacističke mašinerije smrti.

Bilo je proljeće 1943., dječak je uspio preživjeti užas rata. Ali nisu njegova majka, ni sestra...

U petak, nakon projekcije filma „Hakiranje mržnje / Hacking Hate” Simona Klossea – dokumentarca koji analizira širenje mržnje na internetu i borbu za digitalnu odgovornost, zadarski su srednjoškolci slušali panel pod naslovom „Kako prepoznati i suprotstaviti se digitalnom ekstremizmu.

Foto: Tomi Burcul

Razgovor u kojem su, uz zamjenika glavnog urednika 24sata Alena Galovića, sudjelovale Nikolina Grubišić Požar, voditeljica odjela maloljetničke delinkvencije PU zagrebačke i prof. Arta Dodaj sa Zadarskog sveučilišta, trebao je otvorio pitanja o granicama slobode govora i ulozi društvenih mreža u širenju mržnje.

