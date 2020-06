Imao je samo 14 godina kad su ga pogubili: 'Priznaj da si ubio te curice, dobit ćeš sladoled...'

Dječak je navodno priznao, no samo usmeno i to samo dvojici policajaca, a pismena potvrda priznanja ne postoji. Ne postoji nijedan fizički dokaz koji bi dječaka povezao s ubojstvima

<p>Dana 16. lipnja 1944. godine smaknut je 14-godišnji <strong>George Junius Stinney, Jr.</strong>, najmlađa osoba pogubljena u SAD-u tijekom 20. stoljeća. Njega su smaknuli na električnoj stolici u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini, jednoj od država tzv. američkog dubokog juga, zbog navodnog ubojstva dviju djevojčica. Bio je crne boje kože, a u to je vrijeme u južnim državama još uvijek postojala rasna segregacija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Obitelj traži istinu 70 godina nakon smaknuća:</strong></p><p>Zbog njegovih 150 centimetara visine morali su na električnu stolicu staviti debele knjige kako bi mu glava došla do elektroda. Dva policajca tvrdila su da im je dječak priznao ubojstva, no osim njih to priznanje nitko nije čuo, niti postoji pisani dokaz o njemu. </p><p>Odvjetnik Steve McKenzie još je prije desetak godina tražio od države Južne Karoline da ponovno otvori slučaj, no to je bilo užasno teško s obzirom na to da novih dokaza nije bilo, a starih je preostalo malo i nedovoljno. McKenzie je smatrao da je George bio laka meta te da je poslužio kao žrtveno janje policiji koja je htjela brzo naći i kazniti bilo koga koga su mogli povezati s ubojstvima. </p><p>Ubijene djevojčice, Betty June Binnicker (11) i Mary Emma Thames (8), nestale su dan nakon što su s 'pogrešne strane pruge' u gradu Alcolu vozile bicikle i brale cvijeće. U to doba, crnačke i bjelačke četvrti dijelila je pruga. George je pomogao u potrazi za djevojčicama i jednom od tragača je usput rekao da je vidio djevojčice ranije toga dana. Ovaj ga je prijavio policiji te je dječak optužen za dvostruko ubojstvo. Curice su pronađene u jarku, ubijene klinom s tračnica. </p><p>Bez prisutnosti roditelja policija je Georgea ispitivala satima. U izvješću stoji da su mu policajci ponudili sladoled ako prizna ubojstva. Dječak je navodno priznao, no samo usmeno i to samo dvojici policajaca, a pismena potvrda priznanja ne postoji. Ne postoji nijedan fizički dokaz koji bi dječaka povezao s ubojstvima, kao ni pisani dokument o njegovoj krivnji. </p><p>Suđenje je trajalo samo oko dva i pol sata. Porota je u cijelosti bila sastavljena od bijelaca. Georgea Juniusa Stinneyja osudili su za dvostruko umorstvo i odredili mu smaknuće, koje je izvršeno na današnji dan 1944. godine (upravo u to je vrijeme trajalo savezničko iskrcavanje na obalu Normandije u Drugom svjetskom ratu, koje je započelo deset dana ranije na Dan D).</p>