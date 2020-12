- Svastika je hrabro stajala na njegovim prsima. SS tetova\u017ee i ostala nacisti\u010dka znamenja koja su dosad bila prekrivena majicom sada su bila pred o\u010dima cijele sale - prisjetio se dr. Nichols.

Me\u0111u osobljem je jo\u0161 bila jedna medicinska sestra Afroamerikanka i stru\u010dnjak za respiratorne probleme iz Azije.

- Doktore, ne dopustite da umrem - zavapio je ovaj solidno gra\u0111eni mu\u0161karac dok smo ga stavljali na respirator. Na njemu je bilo vidljivo da je ve\u0107 godinama ovisan o metaamfetaminu i skoro nije imao zube.

Dr. Nichols ga je uvjerio da \u0107e se brinuti o njemu i poku\u0161ati ga odr\u017eati na \u017eivotu najbolje \u0161to znaju. Mu\u0161karac je rekao da naprave sve \u0161to moraju.

- Svi smo ih vidjeli. Te simbole mr\u017enje na njegovom tijelu, koji su jasno odavali njegove stavove u \u017eivotu. Svi smo znali \u0161to misli o nama. Koliko mu vrijede na\u0161i \u017eivoti. Ipak, bili smo tamo i radili najbolje \u0161to smo mogli da ga odr\u017eimo na \u017eivotu. Cijelo to vrijeme nosili smo za\u0161titnu opremu - ispri\u010dao je dr. Nichols.

Ipak, ovaj slu\u010daj je njegovo suosje\u0107anje stavio na test jer je posrnuo zbog stalnog stresa, straha i izolacije od ostatka svijeta s kojima je suo\u010den od po\u010detka pandemije.

Sa svastikama i drugim nacisti\u010dkim obilje\u017ejima nosio se cijelu svoju karijeru te mu je uvijek pomagala mantra koju si je ponavljao: 'Ovi ljudi trebaju doktora, a ti si doktor'.

Priznaje da se \u010desto pita \u0161to bi netko s nacisti\u010dkim tetova\u017eama mislio da zna da ga lije\u010di \u017didov, ili koliko bi takav \u010dovjek cijenio njegov \u017eivot da su uloge obrnute.

- Prvi put u karijeri, primijetio sam da sam oklijevao. Pandemija me izmorila i moja mantra u tom trenutku nije imala utjecaja na mene. Tada sam shvatio da mo\u017eda i nisam OK - zaklju\u010dio je dr. Nichols.

Ova njegova ispovijest u seriji tvitova podijeljena je ve\u0107 tisu\u0107e puta i zaradila je mnogo lajkova, pi\u0161e Independent.

Imao je težak slučaj korone, na prsima SS tetovaže i svastika... Zavapio je: 'Spasite mi život'

U kalifornijsku bolnicu stigao je muškarac, vidno uplašen i bolestan. Po cijelom tijelu je imao nacističke tetovaže, a liječili su ga židovski doktor, medicinska sestra Afroamerikanka i respiratorni stručnjak iz Azije

<p>Židovski liječnik iz Kalifornije objavio je na Twitteru iskrenu ispovijest o tome kako je liječio pacijenta s koronom, koji je bio prekriven nacističkim tetovažama. Kaže da je njegovo suosjećanje bilo na testu.</p><p>Dr. Taylor Nichols ispričao je kako je u njihovu bolnicu, Mercy San Juan Hospital blizu Sacramenta, došao čovjek koji je izgledao bolesno i uplašeno. Kada mu je osoblje skinulo majicu svi su vidjeli tetovaže na njegovom torzu.</p><p>- Svastika je hrabro stajala na njegovim prsima. SS tetovaže i ostala nacistička znamenja koja su dosad bila prekrivena majicom sada su bila pred očima cijele sale - prisjetio se dr. Nichols.</p><p>Među osobljem je još bila jedna medicinska sestra Afroamerikanka i stručnjak za respiratorne probleme iz Azije.</p><p>- Doktore, ne dopustite da umrem - zavapio je ovaj solidno građeni muškarac dok smo ga stavljali na respirator. Na njemu je bilo vidljivo da je već godinama ovisan o metaamfetaminu i skoro nije imao zube.</p><p>Dr. Nichols ga je uvjerio da će se brinuti o njemu i pokušati ga održati na životu najbolje što znaju. Muškarac je rekao da naprave sve što moraju.</p><p>- Svi smo ih vidjeli. Te simbole mržnje na njegovom tijelu, koji su jasno odavali njegove stavove u životu. Svi smo znali što misli o nama. Koliko mu vrijede naši životi. Ipak, bili smo tamo i radili najbolje što smo mogli da ga održimo na životu. Cijelo to vrijeme nosili smo zaštitnu opremu - ispričao je dr. Nichols.</p><p>Ipak, ovaj slučaj je njegovo suosjećanje stavio na test jer je posrnuo zbog stalnog stresa, straha i izolacije od ostatka svijeta s kojima je suočen od početka pandemije.</p><p>Sa svastikama i drugim nacističkim obilježjima nosio se cijelu svoju karijeru te mu je uvijek pomagala mantra koju si je ponavljao: 'Ovi ljudi trebaju doktora, a ti si doktor'.</p><p>Priznaje da se često pita što bi netko s nacističkim tetovažama mislio da zna da ga liječi Židov, ili koliko bi takav čovjek cijenio njegov život da su uloge obrnute.</p><p>- Prvi put u karijeri, primijetio sam da sam oklijevao. Pandemija me izmorila i moja mantra u tom trenutku nije imala utjecaja na mene. Tada sam shvatio da možda i nisam OK - zaključio je dr. Nichols.</p><p>Ova njegova ispovijest u seriji tvitova podijeljena je već tisuće puta i zaradila je mnogo lajkova, piše <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jewish-doctor-nazi-covid-patient-b1764815.html" target="_blank">Independent</a>.</p>