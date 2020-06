Imao je više od promila u krvi: Autom htio zgaziti policajce pa dječaku prešao preko stopala

Divljao je automobilom, varaždinski policajci su ga pokušali zaustaviti, a on je samo ubrzao. Pokušao ih je zgaziti, a potom je mladić izgubio kontrolu i kotačem pregazio stopalo 9-godišnjeg dječaka

<p>Varaždinski policajci uhitili su 25-godišnjaka nakon što im je u četvrtak uvečer pobjegao nakon divljanja u prometu, pokušaja gaženja njihovih kolega i ozljeđivanja 9-godišnjaka. Navodno je imao više od jednog promila alkohola u krvi!</p><p>Policajci su oko 21.20 sati došli u Donje Vratno nedaleko od Varaždina jer su bili u potrazi za jednim čovjekom. No posao im je omeo 25-godišnjak koji je divljao na cesti i ugrožavao mještane. Policajac mu je signalizirao da smanji brzinu, no to ga je samo razbjesnilo. Okrenuo je automobil i krenuo direktno na plavce.</p><p>Kako bi izbjegli udar i gaženje, skočili su u stranu i spasili si život. Mladić je nakon toga izgubio kontrolu te se popeo na travnjak neograđene kuće. U jurnjavi je ugrozio obitelj koja ondje stanuje te je prešao kotačem preko stopala 9-godišnjeg dječaka.</p><p>Obijesni vozač je pobjegao, a dječaka su prevezli u Opću bolnicu Varaždin gdje su otkrili kako ima prijelom kostiju donožja.</p><p>U potjeru za 25-godišnjakom uključile su se brojne policijske ekipe te su ga uspjeli privesti u PP Varaždin. </p><p>Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.</p><p>Prijavili su ga za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvom te za prisilu prema službenoj osobi. </p><p>Osumnjičeni G.K. je naposljetku poslan u istražni zatvor zbog opasnosti o utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Isto tako, osumnjičeni je već ranije kazneno i prekršajno kažnjavan.</p>