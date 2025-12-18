Obavijesti

News

Komentari 2
POGLEDAJTE METEOKARTE

Imat ćemo bijeli Božić? Evo gdje će pahulje pasti i na Badnjak

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Imat ćemo bijeli Božić? Evo gdje će pahulje pasti i na Badnjak
Foto: pixsell/wx charts

Temperature bi u nekim dijelovima trebale pasti ispod nule, što je idealan recept za pahulje...

Još nas tjedan dana dijeli do Božića, a svakog dana sve su i jasnije prognoze kakvo nas vrijeme čeka za blagdane. Točno prije Božića do Europe bi trebao stići prodor arktičkih zračnih masa.

U prijevodu, slijedi nam nagli pad temperatura i moguće snježne oborine. Kako se blagdani bliže, sve je izglednije da ćemo imati u nekim dijelovima zemlje bijeli Božić. Minusi su najavljeni taman na Božić.

Foto: Severe Weather Europe

Norveški meteorološki institut, čije se prognoze često prate s velikim zanimanjem, u svojim najnovijim izračunima vidi mogućnost promjene vremena upravo oko 25. prosinca. Prema njihovim modelima, snijeg bi na Božić mogao pasti u nekoliko hrvatskih gradova.

U Zagrebu se pahulje očekuju u večernjim satima na Badnjak, kao i u Varaždinu, Slavonskom Brodu, Daruvaru, Čakovcu, a u Delnicama čak i nešto ranije. Nešto snijega past će i u Rijeci, Gorskom kotaru, dok će u Dalmaciji prevladavati kiša.

Na stranici WX Charts može se popratiti zračna masa koja bi oborine trebala upravo za Božić donijeti u Hrvatsku. Temperature bi u nekim dijelovima trebale pasti ispod nule, što je idealan recept za pahulje...

Foto: wxcharts.com

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025