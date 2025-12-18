Imat ćemo bijeli Božić? Evo gdje će pahulje pasti i na Badnjak

Još nas tjedan dana dijeli do Božića, a svakog dana sve su i jasnije prognoze kakvo nas vrijeme čeka za blagdane. Točno prije Božića do Europe bi trebao stići prodor arktičkih zračnih masa.

U prijevodu, slijedi nam nagli pad temperatura i moguće snježne oborine. Kako se blagdani bliže, sve je izglednije da ćemo imati u nekim dijelovima zemlje bijeli Božić. Minusi su najavljeni taman na Božić.

Foto: Severe Weather Europe

Norveški meteorološki institut, čije se prognoze često prate s velikim zanimanjem, u svojim najnovijim izračunima vidi mogućnost promjene vremena upravo oko 25. prosinca. Prema njihovim modelima, snijeg bi na Božić mogao pasti u nekoliko hrvatskih gradova.

U Zagrebu se pahulje očekuju u večernjim satima na Badnjak, kao i u Varaždinu, Slavonskom Brodu, Daruvaru, Čakovcu, a u Delnicama čak i nešto ranije. Nešto snijega past će i u Rijeci, Gorskom kotaru, dok će u Dalmaciji prevladavati kiša.

Na stranici WX Charts može se popratiti zračna masa koja bi oborine trebala upravo za Božić donijeti u Hrvatsku. Temperature bi u nekim dijelovima trebale pasti ispod nule, što je idealan recept za pahulje...

Foto: wxcharts.com