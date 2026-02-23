'Imigranti nisu dobrodošli'. Kakva je veza između uličnog fašizma i političkog huškanja?

Prošloga tjedna društvenim mrežama proširila se fotografija ulaznih vrata jedne zagrebačke prodavaonice s naljepnicom "Immigrants not welcome" ("Imigranti nisu dobrodošli"), popraćena hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem.

Vlasnica prodavaonice pravdala se medijima kako nije bila svjesna da ta naljepnica stoji na vratima, a pokazalo se da se takve naljepnice nalaze na mnogim drugim lokacijama u glavnom gradu. Arhiva, pak, otkriva da su se takve poruke pisale po humanitarnim udrugama koje su pomagale migrantima i izbjeglicama, naročito onima iz Sirije.

Prošlog vikenda, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, lider stranke koja prednjači u svom otporu migrantima i širi histeriju o strancima u Hrvatskoj, nadovezao se na prosvjed protiv gradnje centra za migrante u općini Plitvička Jezera i poručio: "Most će biti snažan glas onih koji se bore da Hrvatska ostane zemlja reda i sigurnosti u kojoj se čuva hrvatski identitet".

Grmoja je govorio o kontroli granice, poštivanju zakona, javnoj sigurnosti, ali je sve to podvukao znakovitom porukom o "čuvanju hrvatskog identiteta".

"Zagreb više nije isti"

O tome je prije par godina govorio i njegov stranački kolega i saborski zastupnik Marin Miletić, primjećujući kako "Zagreb više nije isti". "Tisuće migranata, Nepalaca, Indijaca, Afganistanaca, Pakistanaca, Filipinaca – u doslovnom smislu – preplavilo je glavni grad Hrvatske", pisao je Miletić na društvenim mrežama i zaključio kako "uskoro nećemo moći normalno hodati ulicama, a naše žene morat će biti zamotane".

Osim što je to bilo bizarna konstatacija u vrijeme kad hrvatski klečavci mole za to da žene budu "čednije" i da se ne oblače "provokativno", dakle da budu zamotanije što više mogu biti, Miletić je svjesno širio strah i uznemiravao javnost samim time što je upozoravao na postojanje ljudi druge boje kože na ulici.

Nikome ti ljudi nisu ništa učinili, nikome nisu naudili, nikome se zamjerili. Ali su predstavljeni kao prijetnja i opasnost.

"Stranci se ne tuširaju"

Nažalost, takvoj kampanji u par navrata priključio se i predsjednik Zoran Milanović, naglašavajući kako strani radnici ugrožavaju našu kulturu, aludirajući na to da se "ne tuširaju", tvrdeći da migranti dolaze u Hrvatsku samo po socijalnu pomoć te da se njihov ulazak mora zaustaviti kako bismo "štitili hrvatske ljude".

Nije rekao od čega će se točno štititi hrvatski ljudi. Nakon što je konstatirao da ćemo "mi i naša djeca morati raditi one poslove za koje smo mislili da ćemo ih prepustiti nekim tamo koji su malo tamniji od nas".

I na to se svodi kampanja, politička i uličarska, protiv migranata i stranih radnika: na otpor ili progon ljudi druge boje kože.

"Malo tamniji od nas"

Natpisi na zagrebačkim dućanima ne ciljaju općenito na migrante, na useljenike u Hrvatsku, na bilo koje strance u Hrvatskoj, već na ljude "malo tamnije od nas". Na ljude druge boje kože. Na ljude koje Miletić primjećuje na cesti. Na ljude od kojih Grmoja "čuva hrvatski identitet".

U pozadini svega toga - kad se razgrne zabrinutost za granicu, zakone, javnu sigurnost, zaposlenost Hrvata, slobodu žena, hrvatsku kulturu - leži nepatvoreni rasizam.

Na to su ciljale naljepnice po Zagrebu, na to ciljaju izjave političara.

I upravo na ovim primjerima uočava se poveznica između lokalnog, anonimnog, subverzivnog fašizma i politike, političara i njihovh izjava.

Uličarski fašizam

Uličarski fašizam skriva se iza političkih poruka, oslanja na političku podršku, hrani političkim programima, provodi u djelo političke parole usmjerene prema otporu strancima i imigrantima, odnosno ljudima druge boje kože.

A ta politika parazitira na strahu, nesigurnosti, zabrinutosti, pa i čistoj panici koju proizvode u hrvatskom društvu, nadajući se da će se ti strahovi kasnije pretočiti u konkretnu podršku i glasove na izborima.

I ako se javnost i mediji opravdano zgražaju nad naljepnicama po Zagrebu, kao što zabrinuto upozoravaju na slučajeve fizičkih napada na strane radnike i migrante, tako bi se još više trebali zgražati nad političkim izjavama koje se mogu tumačiti kao otvoreni poziv na progon stranaca.

Huškanje parolama

Grmoja, Miletić, Milanović, ali i mnogi drugi, ne štite hrvatske granice, zakone, radna mjesta, plaće, kao što ih ne brine sigurnost i zaštita, jer ničime se nije potvrdilo da migranti ili stranci ugrožavaju tu sigurnost, već profitiraju na parolama o "zaštiti hrvatskog identiteta", što god on bio.

Huškanje protiv migranata i stranaca, i to onih vidljivih manjina, lako uočljivih meta na pretežito bjelačkim ulicama, manifestacija je otvorenog fašizma, kakvog smo upoznali uz povijesne zabrane ulaska u trgovine Židovima ili Srbima.

Rasističke naljepnice po zagrebačkim dućanima bile bi izolirani incidenti i sporadične manifestacije fašizma, kad se ne bi uklapale u političke parole, državničke izjave, stranačke programe.

I nitko od politike nije dosad još osudio te naljepnice i iskoristio priliku za promociju otvorenosti i humanizma, kao i za razbijanje induciranog straha od drugih i drugačijih.

Šutnja je nekad pogubnija od huškanja.