Imitirao Floydovu smrt: Klečao djetetu na vratu i šokirao svijet

<p>Policija u Ohiju uhitila je muškarca nakon što je na društvenim mrežama objavljena fotografija njega kako kleči na vratu malog djeteta i evidentno imitira smrt Georgea Floyda.</p><p>Šerifov ured identificirao je muškarca s fotografije koja je postala viralna u utorak. Radi se o Isaiahu Jacksonu (20), javljaju <a href="https://www.whio.com/news/crime-and-law/sheriffs-office-investigating-social-media-post-showing-man-kneeling-childs-neck/7GREMQGUZNC6DBZAFQCVDVZXKI/" target="_blank">lokalni mediji</a>.</p><p>Dok on kleči na vratu bebe koja vrišti, druga osoba joj drži ruke na leđima.</p><p>- Blm now mf' (Životi crnaca su važni ****), piše ispod fotografije:</p><p>Nakon što su saznali za fotografiju, istražitelji su kontaktirali dvogodišnje dijete, djetetovu majku i Jacksona.</p><p>Muškarac sa slike je zadržan u zatvoru Clark Countyja zbog uvjetnog kršenja kazne, a slučaj je sada predan tužiteljstvu okruga Clark koje će preispitati slučaj detaljnije i 'odrediti opseg i širinu optužbi za kazneno djelo'.</p><p>Dijete je odvedeno u lokalnu bolnicu na pregled, ali nije pretrpjelo nikakve ozljede od incidenta. U razgovoru s majkom djeteta, policija je otkrila da njoj nije poznato da je fotografija snimljen niti koji je njen sadržaj. Jackson je navodno htio još malo ispromovirati 'Black lives matter' pokret, a ovo mi se činio kao prikladan način da to uradi.</p><p>Na društvenim mrežama ova fotografija je izazvala bijes. 'Doživotna robija za ovog bila bi suviše blaga kazna', napisao je konzervativni bloger Matt Walsh na Twitteru.</p>