Teo Zdilar, bivši vlasnik hotela koji je postavio plakat, danas ga je ipak maknuo s ulaznih vrata hotela.

- Ne ispričavam se nikome, samo nisam znao da će to izazvati ovoliku medijsku pozornost pa sam zato uklonio plakat - rekao je za Dnevnik Nove TV.

Povod zabrane? Zdilar kaže - prošlogodišnji imotski Karneval. Tada su spaljene lutke istospolnog para s djetetom, a dijete je predstavljeno u liku Nenada Stazića s petokrakom na čelu. Arsen Bauk kasnije je protiv njih podnio kaznenu prijavu.

- I nakon toga dogodilo se ovo u Rijeci. Kad se može dogodit u Rijeci di je regija puna Jugoslavena, a ja sam napravio ode u Imotskom gdje smo svi čisti Hrvati. Eto. Nisam član nikakve stranke, politika me ne interesira ali me bole neke stvari što su se napravile a nisu se tribale napravit - poručio je.

Bauk je na sve to samo poručio da Imoćanin ima pravo izraziti kritiku na njegov politički rad, ali i da se "za dobrim monkeyjem prašina diže".

- Imam nekoliko dobronamjernih savjeta za njega da izbjegne kaznu inspekcije jedna je da riječ zabranjen je ulaz zamijeni sa nije dobrodošao, predlažem da poštedi kolegu Stazića on je sad običan građanin pa nema za to potrebe uživat ću slušat kako me HDZ i premijer brane - komentirao je.