Obavijesti

News

Komentari 18
BLAGO NA 10 STRANICA PLUS+

Imovinska kartica čelnika Podstrane: Baka je načelnikovoj ženi ostavila 100.000 eura?

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Imovinska kartica čelnika Podstrane: Baka je načelnikovoj ženi ostavila 100.000 eura?
Foto: SchiDD/CC BY-SA 4.0/Morski.hr

NOVI EXPRESS Obitelj posjeduje širok spektar nekretnina u Podstrani, Zagrebu, Solinu, Prološcu i na Drveniku Velom. Najvrednija je kuća u Podstrani od 1,1 milijun eura, dobivena darovanjem oca...

U središtu Podstrane, na Trgu dr. Franje Tuđmana 3, u uredu načelnika Mije Dropuljića skriva se opsežna imovinska kartica duga deset stranica. Ona otkriva vrijedne nekretnine, visoke prihode i dvije pozajmice. Posebno u oko upada njegovo bogatstvo stečeno darovanjima roditelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025