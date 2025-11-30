NOVI EXPRESS Obitelj posjeduje širok spektar nekretnina u Podstrani, Zagrebu, Solinu, Prološcu i na Drveniku Velom. Najvrednija je kuća u Podstrani od 1,1 milijun eura, dobivena darovanjem oca...
Imovinska kartica čelnika Podstrane: Baka je načelnikovoj ženi ostavila 100.000 eura?
Čitanje članka: 2 min
U središtu Podstrane, na Trgu dr. Franje Tuđmana 3, u uredu načelnika Mije Dropuljića skriva se opsežna imovinska kartica duga deset stranica. Ona otkriva vrijedne nekretnine, visoke prihode i dvije pozajmice. Posebno u oko upada njegovo bogatstvo stečeno darovanjima roditelja.
