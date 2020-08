Impresivna Samsung Galaxy Note20 serija olakšava svakodnevicu

Najsnažniji Samsung Galaxy Note pametni telefoni dosad koji pružaju suvremeno i jedinstveno iskustvo stigli su na hrvatsko tržište.

<p>Galaxy Note20 serija omogućuje rješavanje privatnih i poslovnih obaveza – bilo kada i bilo gdje. Uz zadivljujući dizajn, ovi pametni telefoni opremljeni su korisnim alatima, poput unaprijeđene S Pen olovke i Samsung Notes aplikacije te Book Cover tipkovnice.</p><p>„S obzirom na mogućnosti i inovacije koje donose, novi Note uređaji idealni su za sve koji žive u pokretu. Siguran sam da će mi neke od njih biti dobri saveznici u poslovnim izazovima s kojima se svakodnevno susrećem.“, istaknuo je <strong>Good Game Global CEO Nikola Stolnik.</strong></p><h2>Zadivljujuća kamera za poslovne profile</h2><p>Nova Galaxy Note20 serija također je zaslužna i za impresivne fotografije. Tako je Galaxy Note20 Ultra opremljen 12 MP ultra širokokutnom, 12 MP širokokutnom te 64 MP telefoto kamerom, dok Galaxy Note20 Ultra dolazi s 12 MP ultra širokokutnom, 108 MP širokokutnom te 12 MP telefoto kamerom. Važnost kreiranja kvalitetnih fotografija za društvene mreže iznimno je važna za poslovne profile. Istaknuo je to i <strong>Ognjen Bagatin, generalni direktor Poliklinike Bagatin:</strong> „Uzevši u obzir dinamiku suvremenog svijeta i raznovrsnost aktivnosti kojima se bavimo, svi želimo uz sebe imati malo računalo koje će stati u svaki džep. Od trenutka kad se probudimo pa do završetka dana, pametni telefon mi je tu kao podrška u svakoj situaciji – od praćenja poslovanja, kontakta s kolegama, partnerima, konferencija, kreiranja fotografija za društvene mreže, do kreiranja bilješki tijekom sastanaka. Na kraju dana, slobodno vrijeme je vrlo dragocjeno, a upravo nam nova Note20 serija pruža bezbroj mogućnosti, kako za zabavu tako i za povezanost s našim najmilijima.“</p><h2>Doživljaj istinskog gejminga</h2><p>Galaxy Note20 serija osmišljena je da zadovolji specifične potrebe današnjeg tržišta pametnih telefona i to zahvaljujući vrhunskom zaslonu, kameri i gejming iskustvu. „Samsung je nedavno predstavio pet uređaja Galaxy ekosustava dizajniranih za rad i zabavu, a ono što nas posebno veseli jest početak prodaje Galaxy Note20 serije. Ovi pametni telefoni svojim naprednim funkcijama olakšavaju našu svakodnevicu, djeluju brzo i efikasno te nam u konačnici ostavljaju više vremena za najmilije. Također, primjer su nevjerojatne tehnologije koja funkcionira poput računala te pruža doživljaj istinskog gejminga.“, istaknuo je <strong>Pavle Zobundžija, direktor odjela mobilnih komunikacija,Samsung Electronics Adriatic.</strong></p><h2>Isprobajte nove Galaxy Note20 pametne telefone na rujanskom Food Film Festivalu</h2><p>Jedinstvena prilika nudi se za posjetitelje <strong>Food Film Festivala</strong> na <strong>Zrinjevcu</strong>, koji se održava <strong>od petka 04.-13.09</strong>, gdje će moći sudjelovati u stvaranju umjetničkih djela na Galaxy Note20 pametnim telefonima te osvojiti zanimljive nagrade, od kojih je glavna nagrada umjetničko djelo poznatog umjetnika - <strong>Lonca</strong>. Jedno od najzanimljivijih imena domaće ulične umjetnosti<strong> </strong>zasigurno će osigurati dodanu vrijednost ovom događaju i prikazati pravu stranu Galaxy Note 20 serije koja mu olakšava svakodnevicu svojim iznimnim performansama.</p><p><strong>Hrvoje Marjanović</strong>, član benda Krankšvestrer, već je odabrao svog favorita: „Samsung Galaxy Note20 Ultra me na prvi pogled oduševio. Sada kada sam ga bolje upoznao, zaista mi je teško izdvojiti samo jednu njegovu najbolju karakteristiku. Uz izvrsnu kameru i velik zaslon, tu je i veoma praktična S Pen olovka. Kreiranje bilješki, pisanje kolumni i glazbenih stihova – sve to sada mogu bilo kada i bilo gdje. Ovaj pametni telefon nezaobilazni je gadget kojeg bi preporučio svakome.“</p>