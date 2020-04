INA donira za borbu protiv COVID-19 i štete od potresa

Svjesna teških okolnosti u kojima zdravstveni sustav, institucije, ali i civilno društvo ulažu napore u suzbijanje širenja koronavirusa, a što je u Zagrebu dodatno otežao i snažan potres, INA želi olakšati nabavu materijala i opreme te pomoći u sanaciji štete.

INA je donacijom obuhvatila zdravstvene ustanove u Zagrebu, Sisku, Rijeci i Puli

Financijska sredstva dobivaju i Crveni križ, udruga Kamensko i Tehnička škola R. Boškovića koji su se istaknuli nesebičnim pomaganjem potrebitima

INA se odazvala i pozivu Vlade RH te podržala akciju „Zajedno za Zagreb“ kojom se prikupljaju sredstva za sanaciju oštećenja nastalih nakon potresa

Foto: INA

INA već godinama ulaže u unapređenje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, a nakon situacije bez presedana u kojem se društvo ovih dana istovremeno suočava s dvije izvanredne okolnosti - pandemijom koronavirusa i posljedicama snažnog potresa u Zagrebu, kompanija osjeća još veću potrebu i odgovornost pružiti pomoć. Kako bi pomogla iznimne napore zdravstvenih djelatnika INA je donirala po 250.000 kn Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i Domu zdravlja Primorsko-goranske županije. Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić Sisak i Crvenom križu donirano je po 100.000 kuna. Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra te Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu donirano je po 50.000 kuna. Donacije će biti iskorištene za nabavu zaštitne zdravstvene opreme, medicinskog materijala, uređaja i sredstava za dezinfekciju te medicinsku opremu i uređaja potrebnih za skrb o bolesnicima te za lakšu organizaciju rada hitnih službi. Zakladi dječje onkologije Rebro donirano je 200.000 kn za izgradnju i opremanje dječje hematologije i onkologije, a Općoj bolnici Pula 100.000 kn za Odjel pedijatrije. Također, INA je donirala i 50.000 kuna udruzi Kamensko koja šiva pamučne maske za Udrugu slijepih osoba, DVD Selce, domove za beskućnike, korisnike pučkih kuhinja i domove za starije i nemoćne, dok je Tehničkoj školi Ruđera Boškovića iz Vinkovaca donirano 10.000 kn za izradu vizira na 3D printerima koje će ta škola donirati hrvatskim bolnicama.

Kako bi pomogla u sanaciji štete nastale u potresu koji je pogodio Zagreb INA je donirala 250.000 kn akciji „Zajedno za Zagreb“ te još 100.000 kn Klinici za dječje bolesti Zagreb.

„Okolnosti s kojima se susrećemo zaista su bez presedana. Ovo je trenutak kada trebamo biti svi zajedno jer samo zajedničkim snagama možemo nadvladati izazove s kojima se nosimo ovih dana. INA već godinama kontinuirano pruža potporu hrvatskom zdravstvenom sustavu kroz brojne donacije bolnicama. Sada smo opet uz naš zdravstveni sustav i sve one koji mogu pomoći u sprečavanju širenja pandemije koronavirusa te sanaciji posljedica potresa u Zagrebu. Kao i uvijek do sada, želimo pomoći onima kojima je to najpotrebnije, pridružiti im se, dati im podršku i zahvaliti na svemu što čine“, rekao je predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon.

INA je pomogla i u opskrbi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske deficitarnim dezinficijensom za površine donirajući mu 720 litara INA Denizola, novog proizvoda koji su prošloga tjedna počela proizvoditi INA MAZIVA. Na iznimnoj predanosti u radu INA zahvaljuje zdravstvenim djelatnicima i besplatnom kavom na odabranim maloprodajnim mjestima u okviru akcije „Kava za heroje“.

INA društvu u ovoj teškoj situaciji pomaže i kroz osiguravanje neometane opskrbe tržišta gorivima. Pridržavajući se svih uputa i mjera za suzbijanje širenja koronavirusa kontinuitet poslovanja je osiguran na čemu posebna zahvala ide svim radnicima Ine u proizvodnji, preradi, opskrbi, maloprodaji te drugim lokacijama, kao i onima koji rade od kuće.

