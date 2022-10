INA i dalje jedan od najvećih investitora u Hrvatskoj s udvostručenim ulaganjima

Tržišta energije, potaknuta geopolitičkim rizicima i problemima s opskrbom nastavljaju zadržavati povišene razine cijena ugljikovodika, pri čemu cijena nafte tipa Brent iznosi preko 100 dolara za barel, a cijena plina CEGH fluktuira, kratko čak i prelazi razinu od 200 EUR/MWh tijekom trećeg tromjesečja 2022. U takvom okruženju, cijela naftna i plinska industrija ostvaruje snažne rezultate.

CCS EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki u razdoblju prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je više od 4,7 milijardi kuna dok je neto dobit premašila 2,7 milijardi kuna. Rezultati su snažniji u svim djelatnostima pri čemu je Istraživanje i proizvodnja nafte i plina prirodno najveći generator novca, uglavnom uslijed poboljšanoj okruženja. Prihodi djelatnosti iznosili su 5,4 milijardi kuna uz EBITDA-u od 3,9 milijardi kuna. Prirodni pad proizvodnje se nastavlja, no efekt bušaće kampanje u podmorju koja je u tijeku već je vidljiv u proizvedenim količinama. Investicijski ciklus koji je u tijeku u Rafinerijama i marketingu uklj. Usluge kupcima i maloprodaju doveo je do negativnog tijeka novca iako su rezultati poslovanja poboljšani. Razna regulatorna ograničenja imala su negativan utjecaj na rezultat Maloprodaje, no s druge strane bolje rafinerijske marže dovele su do boljeg ukupnog rezultata s CCS EBITDA bez jednokratnih stavki od gotovo 1,3 milijardi kuna.

Ulaganja su i dalje na visokom razinama kroz sve djelatnosti, više nego udvostručena u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. Rafinerije i marketing, s Projektom nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka u Rafinerijama i marketingu ostaju djelatnost u koju se najviše ulaže, no i bušaća kampanja koja je u tijeku u podmorju predstavlja značajan razvojni projekt, čiji su učinci povećane proizvodnje plina već vidljivi.

Usprkos snažnim rezultatima poslovanja, novčani tijek iz poslovnih aktivnosti kompanije niži je u odnosu na prethodnu godinu, uslijed značajnih ulaganja i velike potrebe financiranja radnog kapitala.

Financijske rezultate pogledajte ovdje:

Hrv Presskit Fin Res i.-ix. 2022 by 24sata on Scribd

