INA pozdravila jubilarnu desetu generaciju Growww pripravnika

U Ini su danas objedinjena dva važna projekta – prvi radni dan pripravnika u sklopu Growww programa i dodjela priznanja najboljim profesorima iz STEM područja u sklopu projekta NajProfesor/ica. Potpisivanjem ugovora o radu, jednogodišnji pripravnički staž Growww u INA Grupi započela su 24 pripravnika, čime INA potvrđuje svoju titulu vodećeg hrvatskog poslodavca po zapošljavanju mladih visokoobrazovanih kadrova.

Pripravnike se upoznalo s aktivnostima kompanije i timovima u kojima će započeti svoju karijeru kroz cjelodnevni program te uz različita predavanja i interaktivne kvizove. Tema ovogodišnjeg događanja bile su različite generacije, a gost iznenađenja Ćiro Blažević je za prisutne održao inspirativan govor. Održana je i panel rasprava u kojoj su Uprava Ine i menadžment prenijeli pripravnicima iskustva u radu s različitim generacijama i izazove koji su prolazili kroz svoj radni vijek. Tijekom idućih godinu dana, pripravnici će proći detaljnu poslovnu edukaciju te upoznati Inina postrojenja, dok će se njihov rad i učinkovitost nadgledati i ocjenjivati uz kontinuirano vodstvo mentora.

Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine zaželio je dobrodošlicu pripravnicima i zahvalio nagrađenim profesorima: „Ponosni smo na uspješnost Growww programa putem kojeg je u INA Grupi u proteklih 10 godina zaposleno gotovo 700 diplomanata. Drago nam je da je program prepoznat među mladima i da su dosadašnji natječaji imali odličan odaziv jer im na taj način imamo priliku pokazati da tržište rada u Hrvatskoj nudi poslove sa stimulativnim primanjima za pripravnike. Profesori često imaju presudan utjecaj na svoje učenike u njihovom odabiru karijera, zato smo ih danas nagradili i podsjetili na to koliko je važan njihov rad u oblikovanju mladih talenata i njihovih profesionalnih usmjerenja.“

„Zahvalio bih kompaniji na pruženoj prilici da sudjelujem u pripravničkom programu Growww. Vjerujem da će svi pripravnici uspješno riješiti izazovne poslovne zadatke koje će nam dati kompanija, a siguran sam da će nam uvelike pomoći to što ćemo biti pod vodstvom iskusnih stručnjaka, naših mentora. Najviše me veseli stjecanje novih znanja i vještina te pružena prilika da upoznam sve djelatnosti kompanije koja je jedna od TOP 5 Poslodavaca Partnera u Hrvatskoj.“, komentirao je pripravnik Matija Kolarec.



U sklopu projekta NajProfesor/ica koji se održava osmu godinu zaredom studenti su imali priliku nominirati profesora ili profesoricu iz srednje škole koji su u njima potaknuli želju za učenjem i napredovanjem te usadili ljubav prema prirodnim znanostima u područjima matematike, fizike i kemije, nakon čega su odabrani profesori primili plaketu i novčanu nagradu od 5.000 kn. NajProfesorom za područje matematike proglašen je Marin Čalo iz III. gimnazije Split, za područje fizike priznanje je dobio Stjepan Sabolek iz Gimnazije Lucijana Vranjanina Zagreb, a za područje kemije nagrađena je Senka Čale iz Medicinske škole Bjelovar. Nagradu za najinspirativniju nominaciju je primila Dorotea Bigović, studentica Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

„Iznenadila me ova nagrada – do sada nisam niti znala da ovakav program nagrađivanja srednjoškolskih profesora za njihov trud i rad koji provodi INA uopće postoji. Čast mi je primiti ovu nagradu koja je za mene, a vjerujem i za svakog profesora, vrlo motivirajuća. Zahvaljujem svojim bivšim učenicima – sadašnjim studentima koji su me nominirali za nagradu i Ini jer prepoznaje važnost veze između profesora i učenika“, izjavila je Senka Čali iz Medicinske škole Bjelovar, dobitnica nagrade za NajProfesoricu iz kemije.



