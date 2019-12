INA uručila vrijedne nagrade za vjerne kupce

Na Ininom maloprodajnom mjestu Miramarska u Zagrebu dodijeljene su glavne nagrade Inine nagradne igre.

Damir Patrun, sretni dobitnik glavne nagrade, automobila BMW X5 xDrive30d s M sportskim paketom opreme, redovito toči gorivo na Ini i sudjeluje u nagradnim igrama, no ovo je prvi put da mu se osmjehnula sreća. Ključeve vrijednog BMW-a svečano mu je uručio Vlatko Dujanić, v. d. operativnog direktora Usluga kupcima i maloprodaje, koji je tom prilikom izjavio: „INA ove godine obilježava svoj 55. rođendan te smo tom prilikom željeli svoje vjerne kupce nagraditi još brojnijim i vrjednijim nagradama. Za njih čak 55 Božić je ove godine malo uranio te smo im pokazali da se vjernost isplati. Na našim maloprodajnim mjestima zbilja možete obaviti sve: natočiti izvrsna goriva Class Plus ili zimski Arktik, obaviti kupnju, popiti izvrsnu kavu, ali i osvojiti uistinu privlačne nagrade.“



Osim atraktivnog automobila u Miramarskoj su uručene i ostale vrijedne nagrade pa je tako ključeve motora BMW R 1250 R preuzeo Vladimir Mandić. U sklopu ove nagrade igre INA je razveselila još tri sretnika mobilnim telefonom iPhone-a XS MAX 64 GB te čak 50 sretnika INA karticama u pojedinačnoj vrijednosti od tisuću kuna.



Nagradna igra „55 nagrada za 55 godina“ trajala je od 16. rujna do 15. prosinca 2019. te su u njoj u velikom broju sudjelovali Inini kupci koji su SMS porukom slali kodove svojih računa u vrijednosti od 250 kuna ili više. Izvlačenje dobitnika održano je 18. prosinca u Upravnoj zgradi kompanije na adresi Avenija Većeslava Holjevca 10 u Zagrebu.

