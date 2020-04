INA uvela preventivne mjere na maloprodajnim mjestima

Ini je sigurnost i zdravlje njenih radnika i kupaca na pravom mjestu, a to pokazuje i u ovoj situaciji pandemije koronavirusa koja je bez presedana. Kompanija u suradnji sa Stožerom civilne zaštite RH te svim ostalim relevantnim državnim institucijama pomno prati razvoj događaja i promptno poduzima odgovarajuće korake. INA je usmjerena na pravovremenu pripremu i prevenciju kako bi minimalizirali širenje virusa i osigurala najveću moguću sigurnost svojih kupaca i radnika na više od 500 maloprodajnih mjesta.

Radnici na maloprodajnim mjestima dobili su posebne upute koje za cilj imaju smanjenje rizika od infekcije koronavirusom te čine sve što je moguće kako bi se kupci osjećali sigurno na Ininim lokacijama. Njihov naporan rad ključan je za osiguravanje neometanog kontinuiteta poslovanja, važnog za sigurnost opskrbe gorivima u našoj zemlji. Na maloprodajna mjesta Ine kontinuirano se isporučuju rukavice, maske, dezinfekcijska sredstava za ruke, kao i dezinfekcijska sredstava za pranje radnih površina. Radnici su upoznati s načinima zaštite od koronavirusa te su postavljeni informativni plakati kako bi se pojačala svijest kupaca o načinima zašite. Također, dodatno su podignuti i higijenski standardi – povećana je učestalost čišćenja radnih površina i prostorija na maloprodajnim mjestima, mlaznica za gorivo se češće čisti, prostorije se redovito provjetravaju te su postavljene i pregradne stjenke na naplatnim mjestima te se poštuje pravilo o najmanje 2 metra razmaka u društvenom kontaktu zbog čega je i ograničen broj osoba koji mogu istovremeno biti u prodajnom prostoru. Također, za kupce goriva osigurane su i rukavice ili papirnati ručnici, u slučaju da ih žele koristiti prilikom točenja goriva.

Važne informacije o maloprodajnim mjestima

Trenutno su sva Inina maloprodajna mjesta otvorena, osim maloprodajnog mjesta na Murteru gdje je proglašena opća karantena, a maloprodajno mjesto Novska na autocesti A3 je otvoreno samo za kamione u tranzitu pod pratnjom policije.

Foto: INA

INA je prilagodila raspon svojih usluga s obzirom na razvoj situacije vezane uz koronavirus, a najvažnije je da se prodaja goriva odvija neometano. To je važno za opskrbu ne samo građana, već i cijelog tržišta, kako gospodarstva tako i hitnih službi čiji rad bi bez mogućnosti sigurne opskrbe zasigurno bio još teži. S obzirom na to da su svi Fresh Corneri i autobarovi zatvoreni temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH svježe pripremljeni sendviči pakiraju se u zatvorene vrećice i nalaze se u hladnjacima unutar prodajnog prostora dok se kavom kupci mogu poslužiti jedino na Coffee to go aparatima. Također, roba široke potrošnje može se kupiti za vrijeme radnog vremena maloprodajnih mjesta. Više informacija o radnim vremenima potražite na Ininoj tražilici maloprodajnih mjesta.

Upute za kupce

Inini zaposlenici predano rade kako bi pružili kupcima najbolju uslugu u sigurnom okruženju u ovoj izazovnoj situaciji. Zato INA moli i kupce da se pridržavaju donesenih mjera prevencije i uputa o poželjnom ponašanju na maloprodajnim mjestima. Svakako je najvažnije držati razmak u društvenom kontaktu, a INA svoje kupce i sve ostale na to podsjeća na vrlo atraktivan način. Kompanija je razmaknula simbole na svojem logu i dodala jasnu poruku #Držirazmak. Pridržavajmo se svih uputa kako bi zaštitili sebe, svoje obitelji i čitavu našu zajednicu.

Foto: INA

