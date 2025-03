INA započela istražno bušenje geotermalne bušotine Leščan GT-1: Projekt od 20 mil. eura

INA je započela s istražnim bušenjem geotermalne bušotine Leščan GT-1 kod Đurđevca. Početak bušenja za Inu predstavlja nastavak istražnih aktivnosti na istražnom prostoru geotermalnih voda Leščan, nakon provedenih opsežnih geofizičkih mjerenja. Cilj je dokazati postojanje i karakteristike geotermalnog ležišta te provesti proizvodna ispitivanja kojima će se utvrditi njegova energetska vrijednost.

Ako se ispitivanjem utvrdi dostatan potencijal za proizvodnju električne energije iz geotermalnih izvora, INA će odmah krenuti s izradom druge istražne bušotine s istog bušotinskog radnog prostora. Na temelju rezultata ispitivanja i izvedenih geofizičkih mjerenja INA će izraditi detaljan plan razrade podzemnog i nadzemnog sustava za proizvodnju električne energije iz geotermalnih resursa.

Kad budu poznati rezultati ispitivanja i procjena potencijala proizvodnje električne energije, INA će također razmatrati i mogućnosti distribucije toplinske energije za lokalnu zajednicu i potrebe gospodarstva u okolici grada Đurđevca. Ukupna investicija u prve dvije bušotine iznosit će oko 20 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost cijelog projekta mogla prijeći 170 milijuna eura.

Foto: Zeljko Hajdinjak

- Ulazak u geotermalnu energiju logičan je iskorak za Inu, koja ima više od 70 godina iskustva stečenog tijekom istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Osim što možemo koristiti svoju postojeću ekspertizu o istraživanjima, geotermalna energija nam otvara velik potencijal za održivu proizvodnju električne energije. No, ova istraživanja nisu bez izazova i rizika – troškovno i tehnički su zahtjevnija od istraživanja nafte i plina te osim što podrazumijevaju znatna ulaganja ovise i o potpori države. Stoga mi, kao i svi ulagači u zelene energetske projekte, moramo imati predvidiv regulatorni okvir kako bismo čim prije mogli opravdati investicije i krenuti s proizvodnjom - istaknula je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

Foto: Zeljko Hajdinjak

Uz predstavnike regionalne i lokalne samouprave, državnih i javnih tijela na svečanosti je prisustvovao Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike (AZU) koji je poručio: „Projekt Leščan konkretan je primjer kako strateški energetski ciljevi dobivaju lokalnu dimenziju i stvarni razvojni potencijal. INA je dozvolu dobila u listopadu 2023. i u najkraćem mogućem roku ishodila sva odobrenja za početak radova na bušotini. INA i Agencija za ugljikovodike uspješno surađuju i u okviru projekta Nacionalnog plana za oporavak i otpornost „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“, gdje INA i Crosco pružaju usluge Agenciji i Ministarstvu pri realizaciji ovog važnog projekta. Geotermalna energija daje stabilnost sustavu i otvara nove gospodarske mogućnosti, nova ulaganja, znanja i radna mjesta. U nastavku projekta ključna je koordinacija svih dionika, od lokalne zajednice do nositelja dozvole, kako bi se sve aktivnosti odvijale u skladu s planovima i na dobrobit đurđevačkog kraja.“

Bušenje na bušotini Leščan GT-1 ključna je faza istražnih aktivnosti čiji je cilj doći do geotermalnog ležišta na dubini od 3700 do 4200 metara. Procijenjena temperatura ležišta je oko 200° C, dok je očekivana temperatura geotermalne vode na površini oko 180° C.