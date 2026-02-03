Obavijesti

News

Komentari 0
RIJEKA

Ina započinje testiranje novog postrojenja rafinerije

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ina započinje testiranje novog postrojenja rafinerije
Rijeka: INA rafinerija nafte u Urinju | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Funkcionalno testiranje postrojenja označava fazu u kojoj se u sustav koji je prethodno testiran "na hladno“, postupno uvode procesni fluidi

Admiral

Ina je započela ključnu fazu testiranja novog postrojenja za obradu teških ostataka i pripadajuće infrastrukture u Rafineriji nafte Rijeka, odnosno testiranje postrojenja s procesnim fluidima kao završnu provjeru funkcionalnosti opreme prije puštanja postrojenja u rad, priopćila je Ina u utorak.

Puštanje u probni rad cijelog postrojenja Ina očekuje u ožujku. 

Funkcionalno testiranje postrojenja označava fazu u kojoj se u sustav koji je prethodno testiran "na hladno“, postupno uvode procesni fluidi - najprije pomoćna sredstva poput pare, vode i gorivog plina, a zatim i sami naftni derivati, uz strogo nadzirane uvjete tlaka, temperature i sigurnosti.

U toj fazi provjeravaju se funkcionalnost opreme u realnim radnim uvjetima, usklađenost automatike i zaštitnih sustava te stabilnost procesa prije početka probnog rada u komercijalnom režimu. Očekuje se da će ta faza testiranja trajati nekoliko idućih tjedana, nakon čega slijedi puštanje postrojenja u probni rad i postupno podizanje kapaciteta do pune operativne spremnosti.

Operativni direktor Rafinerija i marketinga u Ini Goran Pleše kaže je kako je načinjen još jedan važan korak prema punoj komercijalnoj proizvodnji u novom postrojenju za obradu teških ostataka.

"Ovo je jedna od najzahtjevnijih faza u realizaciji kompleksnog energetskog projekta jer po prvi put puštamo procesne fluide u sustav i u realnim uvjetima testiramo sve tehnološke i sigurnosne funkcije. Naš prioritet je da cijeli postupak provedemo kontrolirano, sigurno i fazno, u skladu s najvišim industrijskim standardima", izjavio je Pleše.

Tijekom 2026. godine očekuje se rad cijelog kompleksa u punom kapacitetu, dodao je. 

Projekt vrijedan 700 milijuna eura

Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka vrijedan gotovo 700 milijuna eura, predstavlja najveće pojedinačno ulaganje u povijesti Ine te trenutačno jedan od ključnih industrijskih projekata u Hrvatskoj. Obuhvaća izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), modernizaciju postojećih postrojenja, novu luku, silose, zatvoreni transportni sustav za koks te novu trafostanicu, najveću u zemlji, koja osigurava pouzdano napajanje novog kompleksa.

Zahvaljujući tom projektu, riječki rafinerijski kompleks transformira se u jedno od tehnološki najnaprednijih postrojenja u regiji, uz višu energetsku učinkovitost, bolje iskorištenje sirove nafte i veći udio visokovrijednih proizvoda, kaže Ina.

Očekuje se da će puštanjem postrojenja za obradu teških ostataka u rad Ina povećati proizvodnju dizela i do 30 posto, te ostalih visokovrijednih destilata, uz smanjenje potrebe za uvozom derivata osobito tijekom ljetne turističke sezone kada je potrošnja najveća.

U proizvodnom procesu više neće biti potrebe za uvozom vakuum plinskog ulja koje je na europskom tržištu većinom ruskog porijekla, što dodatno jača energetsku sigurnost Hrvatske i smanjuje ovisnost o uvoznim sirovinama, ističe Ina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026