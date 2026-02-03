Ina započinje testiranje novog postrojenja rafinerije

Ina je započela ključnu fazu testiranja novog postrojenja za obradu teških ostataka i pripadajuće infrastrukture u Rafineriji nafte Rijeka, odnosno testiranje postrojenja s procesnim fluidima kao završnu provjeru funkcionalnosti opreme prije puštanja postrojenja u rad, priopćila je Ina u utorak.

Puštanje u probni rad cijelog postrojenja Ina očekuje u ožujku.

Funkcionalno testiranje postrojenja označava fazu u kojoj se u sustav koji je prethodno testiran "na hladno“, postupno uvode procesni fluidi - najprije pomoćna sredstva poput pare, vode i gorivog plina, a zatim i sami naftni derivati, uz strogo nadzirane uvjete tlaka, temperature i sigurnosti.

U toj fazi provjeravaju se funkcionalnost opreme u realnim radnim uvjetima, usklađenost automatike i zaštitnih sustava te stabilnost procesa prije početka probnog rada u komercijalnom režimu. Očekuje se da će ta faza testiranja trajati nekoliko idućih tjedana, nakon čega slijedi puštanje postrojenja u probni rad i postupno podizanje kapaciteta do pune operativne spremnosti.

Operativni direktor Rafinerija i marketinga u Ini Goran Pleše kaže je kako je načinjen još jedan važan korak prema punoj komercijalnoj proizvodnji u novom postrojenju za obradu teških ostataka.

"Ovo je jedna od najzahtjevnijih faza u realizaciji kompleksnog energetskog projekta jer po prvi put puštamo procesne fluide u sustav i u realnim uvjetima testiramo sve tehnološke i sigurnosne funkcije. Naš prioritet je da cijeli postupak provedemo kontrolirano, sigurno i fazno, u skladu s najvišim industrijskim standardima", izjavio je Pleše.

Tijekom 2026. godine očekuje se rad cijelog kompleksa u punom kapacitetu, dodao je.

Projekt vrijedan 700 milijuna eura

Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka vrijedan gotovo 700 milijuna eura, predstavlja najveće pojedinačno ulaganje u povijesti Ine te trenutačno jedan od ključnih industrijskih projekata u Hrvatskoj. Obuhvaća izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), modernizaciju postojećih postrojenja, novu luku, silose, zatvoreni transportni sustav za koks te novu trafostanicu, najveću u zemlji, koja osigurava pouzdano napajanje novog kompleksa.

Zahvaljujući tom projektu, riječki rafinerijski kompleks transformira se u jedno od tehnološki najnaprednijih postrojenja u regiji, uz višu energetsku učinkovitost, bolje iskorištenje sirove nafte i veći udio visokovrijednih proizvoda, kaže Ina.

Očekuje se da će puštanjem postrojenja za obradu teških ostataka u rad Ina povećati proizvodnju dizela i do 30 posto, te ostalih visokovrijednih destilata, uz smanjenje potrebe za uvozom derivata osobito tijekom ljetne turističke sezone kada je potrošnja najveća.

U proizvodnom procesu više neće biti potrebe za uvozom vakuum plinskog ulja koje je na europskom tržištu većinom ruskog porijekla, što dodatno jača energetsku sigurnost Hrvatske i smanjuje ovisnost o uvoznim sirovinama, ističe Ina.