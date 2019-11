Incest: Curica (10) je trudna, otac djeteta je njezin brat (15)

Djevojčica (10) iz Argentine je početkom studenog završila u bolnici jer je imala jake bolove u leđima. Liječnici su utvrdili da je curica trudna. Nakon tog šoka uslijedio je još jedan. Saznalo se da je otac djeteta brat (15) djevojčice koji ju je silovao. Liječnici su odmah sve prijavili nadležnim službama, a slučaj vode sutkinja za maloljetnike Marcela Leiva i državna odvjetnica Maria Laura Alvarez. Prema pisanju lokalnih medija djevojčica nije u potpunosti shvatila što se točno dogodilo odnsno što joj je brat napravio.

Girl, ten, is eight months pregnant after 'her 15-year-old brother raped her' in Argentina https://t.co/Xx9w1y7Nmw