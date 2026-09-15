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ŠAKOM GA LUPILA

INCIDENT U ZAGREBU Djevojka s OnlyFansa policajca udarila u međunožje: 'J***m vam mater!'

Piše 24sata,
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INCIDENT U ZAGREBU Djevojka s OnlyFansa policajca udarila u međunožje: 'J***m vam mater!'
Foto: Društvene mreže
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Policajci su nakon svega upotrijebili tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te je priveli u policijsku postaju...

Podravka koja objavljuje sadržaj na OnlyFansu osuđena je na 11 mjeseci zatvora nakon što je pijana vrijeđala zagrebačke policajce, pokušala jednog udariti koljenom u međunožje, a drugog je ondje pogodila šakom. Zatvorska kazna zamijenjena joj je radom za opće dobro. Incident se dogodio 15. svibnja oko 22:20 u Petrinjskoj ulici u Zagrebu. Prema presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, policajci su 22-godišnjakinju zatekli dok je u alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. Nakon što su provjerili njezin identitet, počela se udaljavati, iako joj je policajac naredio da stane, piše Index. 

Potom je počela vrijeđati policajce. Među ostalim, vikala im je: "Je*em vam mater, mama vam se kupa u spermi" i "pušite ku*ac glupani, A.C.A.B, 1312!"

Na tome nije stalo. Kako stoji u presudi, pokušala je spriječiti dvojicu policajaca da je privedu. Prema jednom je zamahnula desnom nogom i pokušala ga koljenom udariti u međunožje. Promašila ga je, izgubila ravnotežu i pala na tlo. Zatim je drugog policajca zatvorenom šakom desne ruke udarila u međunožje. Policajci su nakon toga upotrijebili tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te je priveli u policijsku postaju.

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Sud ju je proglasio krivom za pokušaj kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Izrečena joj je kazna od 11 mjeseci zatvora, ali je ona zamijenjena radom za opće dobro, pri čemu se jedan dan zatvora mijenja za dva sata rada.

Podravka je na sudu priznala sve što joj se stavljalo na teret. Potvrdila je da je bila alkoholizirana, da je vrijeđala policajce te da ih je pokušala spriječiti da je privedu. Rekla je da joj je žao zbog onoga što se dogodilo i da se iskreno kaje. Tvrdila je da alkohol inače konzumira samo povremeno i prigodno te da nije ovisna o njemu. Istodobno je navela da je ranije bila hospitalizirana zbog problema s alkoholom, ali da se ne sjeća koliko je hospitalizacija trajala.

U presudi se navodi i da se bavi samostalnom djelatnošću putem online reklamiranja na društvenim mrežama te da joj mjesečna primanja variraju između 1000 i 3000 eura. 

Sud joj je kao olakotne okolnosti uzeo iskreno kajanje i potpuno priznanje, činjenicu da je majka maloljetnog djeteta, da dosad nije bila kazneno osuđivana, njezinu mladu dob te činjenicu da je kazneno djelo ostalo u pokušaju.

S druge strane, otegotnim je ocijenjeno to što je već više puta prekršajno kažnjavana zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, kao i njezina ustrajnost tijekom incidenta - najprije je vrijeđala policajce, a potom ih pokušala fizički ozlijediti.

Sud je zaključio da, s obzirom na priznanje, majčinstvo i dosadašnju kaznenu neosuđivanost, nije nužno da 11-mjesečnu kaznu doista provede u zatvoru. Zato joj je kazna zamijenjena radom za opće dobro. Ako se bez opravdanog razloga ne javi probacijskom uredu ili ne izvršava rad, može joj biti određeno izdržavanje cijele ili preostale zatvorske kazne.

U eventualnu zatvorsku kaznu uračunat će joj se i vrijeme koje je provela uhićena od 15. do 16. svibnja. Osim toga, mora platiti ukupno 893,75 eura troškova kaznenog postupka.

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Komentari 28
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