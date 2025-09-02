Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI PLAN

Indija planira izvoziti još više lijekova u Rusiju, Brazil i druge zemlje: 'Ima prostora za rast'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Indija planira izvoziti još više lijekova u Rusiju, Brazil i druge zemlje: 'Ima prostora za rast'
Lijekovi protiv bolova | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Indijski farmaceutski proizvodi izuzeti su iz novih američkih 50-postotnih carina, ali kompanije muči neizvjesnost.

Indija planira isporučivati više farmaceutskih proizvoda u Rusiju, Nizozemsku i Brazil, rekli su izvori, signalizirajući inicijativu koja bi trebala dopuniti prihode s glavnog tržišta u SAD-u.

Indijski farmaceutski proizvodi izuzeti su iz novih američkih 50-postotnih carina, ali kompanije muči neizvjesnost.

Udio SAD-a u isporukama većinom jeftinijih generičkih verzija popularnih lijekova iznosi nešto više od 33 posto. Vrijednost isporuka na američko tržište poskočila je lani za čak 20 posto, na približno 10,5 milijardi dolara.

"Indija želi više izvoziti na druga tržišta, vjerujemo da postoji prostor za rast u Rusiji, Brazilu, Nizozemskoj i u (drugim - op. ur.) dijelovima Europe", rekao je jedan od izvora.

ŠOS 2025. Analitičar za 24 sata: Ne, u Tianjinu ne rade na rušenju NATO-a i Amerike
Analitičar za 24 sata: Ne, u Tianjinu ne rade na rušenju NATO-a i Amerike

Cilj nam je diversificirati izvozni lanac i povećati tržišni udio u drugim zemljama, pojasnio je.

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih odredišta indijskih lijekova, s vrijednošću isporuka od 914 milijuna dolara. Na trećem je mjestu Brazil sa 778 milijuna dolara.

Vrijednost isporuka indijskih lijekova u Nizozemsku i Rusiju iznosila je u fiskalnoj 2025. godini 616 milijuna odnosno 577 milijuna dolara, pokazuju vladini podaci.

Dopuna, ne zamjena

Indijske kompanije mogle bi, prema postojećim proizvodnim kapacitetima, povećati izvoz lijekova na novija tržišta za 20 posto, naveli su izvori.

Novija tržišta ne mogu ipak zamijeniti prihod iz SAD-a koji će uvijek biti ključan za Indiju, naglašavaju.

Cilj je, po njihovim navodima, "identificirati još tržišta na kojima bi se mogla povećati prodaja".

Indija priželjkuje priliku za razgovor s regulatorima tih zemalja na Međunarodnom farmaceutskom sajmu u New Delhiju.

"Ne možemo povećati izvoz preko noći... razgovarat ćemo o regulatornim izazovima u tim zemljama", rekao je jedan od izvora.

New Delhi od britanskog sustava javnog zdravstva očekuje velik broj narudžbi generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih sastojaka, pokazuju vladini podaci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025