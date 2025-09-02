Indija planira izvoziti još više lijekova u Rusiju, Brazil i druge zemlje: 'Ima prostora za rast'

Indija planira isporučivati više farmaceutskih proizvoda u Rusiju, Nizozemsku i Brazil, rekli su izvori, signalizirajući inicijativu koja bi trebala dopuniti prihode s glavnog tržišta u SAD-u.

Indijski farmaceutski proizvodi izuzeti su iz novih američkih 50-postotnih carina, ali kompanije muči neizvjesnost.

Udio SAD-a u isporukama većinom jeftinijih generičkih verzija popularnih lijekova iznosi nešto više od 33 posto. Vrijednost isporuka na američko tržište poskočila je lani za čak 20 posto, na približno 10,5 milijardi dolara.

"Indija želi više izvoziti na druga tržišta, vjerujemo da postoji prostor za rast u Rusiji, Brazilu, Nizozemskoj i u (drugim - op. ur.) dijelovima Europe", rekao je jedan od izvora.

Cilj nam je diversificirati izvozni lanac i povećati tržišni udio u drugim zemljama, pojasnio je.

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih odredišta indijskih lijekova, s vrijednošću isporuka od 914 milijuna dolara. Na trećem je mjestu Brazil sa 778 milijuna dolara.

Vrijednost isporuka indijskih lijekova u Nizozemsku i Rusiju iznosila je u fiskalnoj 2025. godini 616 milijuna odnosno 577 milijuna dolara, pokazuju vladini podaci.

Dopuna, ne zamjena

Indijske kompanije mogle bi, prema postojećim proizvodnim kapacitetima, povećati izvoz lijekova na novija tržišta za 20 posto, naveli su izvori.

Novija tržišta ne mogu ipak zamijeniti prihod iz SAD-a koji će uvijek biti ključan za Indiju, naglašavaju.

Cilj je, po njihovim navodima, "identificirati još tržišta na kojima bi se mogla povećati prodaja".

Indija priželjkuje priliku za razgovor s regulatorima tih zemalja na Međunarodnom farmaceutskom sajmu u New Delhiju.

"Ne možemo povećati izvoz preko noći... razgovarat ćemo o regulatornim izazovima u tim zemljama", rekao je jedan od izvora.

New Delhi od britanskog sustava javnog zdravstva očekuje velik broj narudžbi generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih sastojaka, pokazuju vladini podaci.