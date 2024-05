Indija: Požar u zabavnom parku ubio 27 ljudi, među njima i četvero djece mlađe od 12

Dvadeset i sedam ljudi, među kojima četvero djece, poginulo je u požaru koji je izbio u subotu u zabavnom parku na zapadu Indije, objavila je u nedjelju policija.

- Potvrdili smo smrt 27 osoba u požaru - rekao je časnik indijske policije Radhika Bharai.

Četvero djece koja su poginula bilo je mlađe od 12 godina, dodao je.

Aftermath of a fire in a gaming zone in Rajkot | Foto: AMIT DAVE/REUTERS

- Tijela su karbonizirana do neprepoznatljivosti što otežava identifikaciju - pojasnio je Bharai.

Više od 300 ljudi nalazilo se u dvorani na dva kata u zabavnom parku TRP kada je buknuo požar, rekao je Ilesh Kher, časnik vatrogasne službe u Rajkotu u državi Gujarat.

Aftermath of a fire in a gaming zone in Rajkot | Foto: AMIT DAVE/REUTERS

Premijer Narendra Modi rekao je da je "iznimno pogođen" tom nesrećom. Lokalne vlasti kazale su da su uhićene četiri osobe radi ispitivanja.