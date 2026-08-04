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Indijac (39) tupim predmetom napao sunarodnjaka u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
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Indijac (39) tupim predmetom napao sunarodnjaka u Zagrebu
Zagreb: Maskirani razbojnici opljačkali Finu u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Policajci su uhitili 39-godišnjaka i proveli kriminalističko istraživanje. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu

Muškarac (39) iz Indije osumnjičen je za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede nakon sukoba sa sunarodnjakom u Zagrebu. Prema policiji, u subotu oko 21.15 sati u kući u Srnetičkom putu u Susedgradu došlo je do verbalnog sukoba između dvojice državljana Indije, starih 35 i 39 godina, koji imaju reguliran boravak u Hrvatskoj. Sukobili su se zbog međusobnih nesuglasica.

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Policija sumnja da je 39-godišnjak, koji je bio pod utjecajem alkohola, tupim predmetom napao 35-godišnjaka i ozlijedio ga. Ozlijeđeni je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

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Policajci su uhitili 39-godišnjaka i proveli kriminalističko istraživanje. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

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