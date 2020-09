Indijac htio doznati spol djeteta pa razrezao ženi trbuh srpom...

<p>Indijac koji je želio doznati spol djeteta razrezao je srpom trbuh trudne supruge i nanio je po život opasne ozljede dok je njihov nerođeni sinčić umro, priopćila je policija u ponedjeljak.</p><p>Žena se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u New Delhiju, a muškarac je uhićen, priopćila je policija u Budanu, u državi Uttar Pradesh.</p><p><strong>Golu Singh</strong>, brat unesrećene žene je kazao da je njezin suprug želio doznati spol djeteta jer par već ima pet kćeri te ju je napao srpom i rasporio joj trbuh.</p><p>Nemili se događaj dogodio u subotu, a žena je u nedjelju rodila mrtvorođenče, objasnila je policija.</p><p>Na kćeri se u Indiji često gleda kao na teret jer im obitelji na udaji moraju plaćati miraz, dok se dječake slavi kao one koji osiguravaju egzistenciju obitelji te oni nasljeđuju imovinu i nastavljaju obiteljsku lozu.</p><p>Pobačaji ženskih fetusa su u Indiji zabranjeni, no zbog prednosti koja se daje dječacima, broj novoređenih djevojčica se i dalje stalno smanjuje.</p><p>Prema službenim podacima, broj djevojčica na 1000 dječaka između 2015. i 2017. iznosio je 896. U razdoblju od 2014. i 2016. bilo je 898 djevojčica na 1000 dječaka, a između 2013. i 2015. ih je bilo 900.</p><p>Zakoni u Indiji također brane liječnicima i zdravstvenim djelatnicima da roditeljima otkriju spol nerođenog djeteta, a samo licencirani liječnici smiju izvoditi pobačaje.</p>